Racing y una peligrosa visita a suelo peruano

Racing atraviesa un presente inmejorable. Puntero en la Zona A de la Copa de la Liga Profesional, con la clasificación a cuartos de final asegurada, tendrá ahora un par de semanas para enfocarse en el certamen continental, que también lidera con dos triunfos en igual cantidad de presentaciones.

Más allá de eso Fernando Gago seguirá rotando en Perú para no agotar al plantel. No estará Hauche, por ejemplo, quien sufrió una fractura incompleta de escafoides tarsiano en el pie derecho y se perderá un par de meses. El técnico no quiere más sorpresas y por eso no cargará de minutos a sus principales figuras.

Melgar, por su parte, suma tres unidades en lo que va de la Sudamericana y viene de ganarle por 3-1 a Deportivo Municipal en el torneo local, en el que se ubica sexto en la tabla de posiciones con 19 puntos en diez partidos.

PROBABLES FORMACIONES

Melgar: Carlos Cáceda, Alejandro Ramos, Alec Deneumostier, Leonel Galeano, Paolo Reyna, Alexis Arias, Jean Archimbaud, Martín Pérez Guedes, Cristian Bordacahar, Bernardo Cuesta y Luis Iberico. DT: Néstor Lorenzo.

Racing: Gastón Gómez; Facundo Mura, Leonardo Sigali, Emiliano Insúa, Gonzalo Piovi o Eugenio Mena; Fabricio Domínguez, Leonel Miranda, Nery Domínguez, Carlos Alcaraz, Tomás Chancalay o Matías Rojas; Enzo Copetti. DT: Fernando Gago.

Árbitro: Dilio Rodríguez (Bolivia).

Estadio: Universidad Nacional San Agustín.

Hora: 19:15.

TV: Fox Sports.