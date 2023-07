Ricardo Bochini, durísimo contra Ariel Holan y el plantel de Independiente

En una entrevista, el Bocha recordó el paso de Holan por la institución: "Los que estuvimos dentro del club en ese momento sabemos todo lo que pasó. Manejó el club con Hidalgo, trajo jugadores que no rindieron y dejó una gran deuda", sentenció sobre el exdirector técnico.

"Él no trajo jugadores, el armó el equipo con lo que había en el club, por eso ganó la Copa Sudamericana en 2017, pero después de olvidó de todo. Los problemas de Independiente son en gran parte por las decisiones de Holan", continuó.

Luego, apuntó directamente contra los jugadores y expresó: "No apareció ningún jugador con características como para usar la número 10, no hay hoy en el plantel quien pueda usarla. Tienen que traer varios jugadores, con este plantel no se puede apuntar a nada en el semestre próximo, hay que mejorar muchísimo para salir de los últimos puestos. Hoy en día no hay ningún jugador que te llame la atención".

"Lo de Independiente durante el campeonato fue muy irregular, va a tener que sacar muchos puntos. La gente sabía que no se armó un plantel para salir campeón, pero sí para estar más arriba. El hincha está más comprometido que nunca porque quiere sacar al club adelante, incluso con la colecta que se hizo, llenando la cancha, y no merece ver al equipo de esta manera", añadió en diálogo con Como Te va.