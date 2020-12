Ricardo Caruso Lombardi: "Tapia dijo que nos iban a cocinar"

"Tapia es el responsable de todo esto porque debe cuidar la integridad física de todos. Tapia dijo que nos iba a cocinar; estaba esperando este partido. Yo muero con la verdad y, si me tengo que alejar del fútbol, me alejaré, pero digo la verdad. No tengo miedo de nada, pero nunca vi algo así en 40 años de fútbol. Nadie se atreve a decirlo porque te quedás sin trabajo", precisó Caruso Lombardi.

En esta misma línea, el entrenador se despachó contra el comunicado difundido por el club de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires: "En la semana adelanté lo que pasó en el partido. Los arbitrajes para Barracas son sospechosos y lo del árbitro (Nelson Sosa) fue desparejo. Desde que llegamos no nos dejaron salir del vestuario, nos llenaron de sal el banco y la barra estuvo agrediéndome. Yo estaba en la manga cuando se armó la trifulca. Vi siete u ocho vestidos de barranderos pegándole a mis jugadores y tres mas saltando el alambrado; dejaron una zona liberada".

"Los responsables fueron ellos. Encima el club le cortó el agua a los jugadores. Que me diga la gente de Barracas cuál fue la provocación", añadió quien fuera director técnico de Racing Club, San Lorenzo, Quilmes y Newell´s, entre otros.

"El arbitro me echó porque me dirigí a la platea, pero era gente que no cumplía protocolo. Encima el partido continúa conmigo en la cancha y el gol se hizo cuando iba camino al vestuario. El línea (Rubén) Bustos me hizo cosas que no corresponden, me incitaba a la violencia, me dijo que le pegue y me tuve que quedar en el molde, no dije nada", detalló Caruso Lombardi.

Por último, renovó sus críticas hacia la AFA: "Yo les hago frente. Los jugadores les tienen miedo y los técnicos también, les tienen pánico a la AFA, somos rehenes. De atrás hablan todos; un montón de dirigentes están en desacuerdo y se la tienen que tragar porque tienen miedo. A mí me hacen la guerra por el sindicato de técnicos, siempre lucho por eso. Me cansa todo esto. Están buscando responsables para limpiarse ellos. Que le suspendan la cancha a Barracas si se meten barras", concluyó.