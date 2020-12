La situación estalló luego del gol de Nicolás Trecco -en aparente posición adelantada- cuando se jugaba el cuarto minuto de descuento. Al conjunto cordobés le habían expulsado a dos futbolistas: Joaquín Novillo y Franco Negri, a los 23 y 25 del segundo tiempo, y Caruso aprovechó para descargar su ira contra el árbitro Nelson Sosa.

Minutos después cuando los jugadores de Belgrano se dirigían al vestuario se armó un tumulto, hubo empujones y hasta trompadas.

Destrozos vestuario de Barracas Así quedó el vestuario visitante de Barracas después del partido con Belgrano. Caruso aseguró que sus jugadores no lo hicieron. Barracas Central

"Somos rehenes de esta gente, somos víctimas del fútbol argentino", expresó Caruso Lombardi en la manga al término del encuentro. "Estábamos para ganar por cuatro goles. Cuando ponen a toda la terna arbitral, cómo querés ganar. Si quieren hacerlo ascender (por Barracas), que lo asciendan", continuó el enojado DT.

El presidente de Barracas Central es Claudio Chiqui Tapia, quien además dirige la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“No te dan más ganas de dirigir, esto ya no es fútbol. Barrenderos se agarraron a trompadas con mis jugadores. Si ya están los resultados puestos no viajemos más, no juguemos más. Hay una impunidad total", manifestó Caruso Lombardi.

Pelea Barracas Belgrano Los disturbios siguieron en la zona de vestuarios Redes

Al descargo de Caruso se sumó el del capitán del equipo, Pablo Vegetti, que lo cerró con una frase maradoniana: "Diego, la pelota hoy se manchó".

"Terminó el partido y nos encontramos con que muestran el tumulto (nos defendíamos de gente que ingresó desde afuera a agredirnos, menos mal que por el Covid 19 los partidos son sin público), también muestran el 'destrozo' de un vestuario DEL CUAL NO SUCEDIÓ (pero no muestran que nos fuimos del estadio sin bañarnos y custodiados por la policía como si nosotros hubiésemos hecho algo malo), lo que pasó los 90 minutos alguien lo mostró? Si hablás sos un llorón y se muestra lo que se quiere, acá es ley", explicó Vegetti en sus redes.

El capitán de Belgrano también negó que el plantel fuese el que rompió partes de los baños, algo que se mostró con un video. Y se resignó a que alguien tome medidas por todo lo sucedido. "Alguien se hará cargo de lo que pasó hoy? Seguramente no porque estamos en el país del 'todo pasa'", escribió. Y agregó: "Sentís que el trabajo de todos los días no sirve, que te arrebatan los sueños".

Por su parte, Barracas Central sacó un comunicado en el que por un lado “repudia terminantemente lo incidentes y los hechos de violencia” y, por otro, apunta a las declaraciones de Caruso Lombardi.

barracas-comunicado.jpeg La respuesta de Barracas Central a los dichos de Caruso Lombardi

A todo esto, con este triunfo Barracas Central, un equipo que hasta la llegada de Tapia a la Presidencia de la AFA nunca había militado en el Nacional, continúa siendo el líder de su zona y sueña con un ascenso a la Liga Profesional.