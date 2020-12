Alejandro Nania: "Barracas Central fue el mejor de la B Metro y también decían que lo favorecían"

En esta misma línea, el ex entrenador añadió: “Tal vez a Barracas lo favorecen en un torneo, en otro no, ahora lo vuelven a favorecer… es raro ¿no? Aquel equipo de la B ganaba porque era mejor que el resto. Y cuando no jugás bien, te pasa lo que nos pasó en el torneo anterior. Es simple”.

Por otro lado, sostuvo: “Todos se quejan de los arbitrajes, pero por ejemplo, la expulsión del otro día estuvo bien. El gol fue lícito. Yo cuando era entrenador también me quejaba de los árbitros. Siempre te sentís perjudicado cuando sos técnico”.

"Incluso hasta pueden repasar mi etapa al frente del equipo y encontrar varias discusiones con los jueces por cuestiones que entendía debían cobrar y no lo hacían. Insisto en los mismo, todos nos quejamos y nos vamos a seguir quejando de los arbitrajes porque somos así y vivimos el fútbol de una manera muy particular. No hay que buscar fantasmas donde no los hay", cerró con tranquilidad.