Riquelme habló de Macri, las elecciones y el futuro de Boca Juniors

"Yo no molesto a nadie, lo que hago es cuidar a mi club. Todos sabemos quién quiere al club y quien no. Hay que optar por seguir siendo hinchas de Boca o dejarles el club a esta gente para hacer política", dijo Román en una entrevista para Radio 10 con Jorge Rial.

Además, deslizó su participación en los comicios de diciembre pero sin confirmar el puesto en la lista y denunció presiones de la justicia hacia su familia en el marco de una causa en la que se investiga múltiples delitos, entre ellos, asociación ilícita y reventa de entradas.

El ídolo Xeneize renovó su compromiso de cuidar al club pero evitó revelaciones sobre la fórmula que el oficialismo presentará para competir en las elecciones del 2 de diciembre. "Hasta el martes tenemos tiempo", contestó al ser consultado por definiciones sobre las candidaturas.

"La gente tiene que ir el 2 de diciembre a disfrutar, que vayan todos, debe ser una gran fiesta. Hay que votar para defender a nuestro club. Estas elecciones van a ser muy simples para los hinchas: ¿Queremos seguir siendo un club de fútbol o ser utilizados para hacer política", se preguntó Riquelme.

Probablemente JRR se presente como candidato a presidente o vicepresidente primero para medir fuerzas con la agrupación que postulará a Macri, expresidente de Boca y de la Nación, como segundo de Andrés Ibarra, exministro de su Gobierno.

"Sí acepto, en cambio, que la oposición juega fuerte", dijo y en ese sentido relacionó un episodio vivido por su hermano Cristian Riquelme, investigado por la justicia en una causa por reventa ilegal de entradas y asociación ilícita con miembros de La 12.

Y agregó: "El miércoles pasado viajamos a Brasil y mi hermano, cuando salió de su casa, fue seguido por una camioneta blanca -relató-. A mitad de camino, la camioneta se le atravesó y lo hizo parar. Se asustó mucho porque él fue secuestrado en 2002. Eran policías de civil, sin identificación", detalló Román.

Además dijo que "pido a la señora jueza que no asuste más a mi familia, que sepa que nosotros no molestamos a nadie, somos una familia muy normal. Como dije otras veces, tenemos sólo dos vicios: tomar mate y comer asado", agregó en sus declaraciones radiales.

El ídolo xeneize, hizo referencia sin nombrarla a la titular Unidad Fiscal Especializada en Eventos Masivos del Ministerio Público Fiscal porteño, Celsa Ramírez, quien en agosto pasado pidió el allanamiento del domicilio del Chanchi Riquelme, hermano de Román.

Embed "¿SEGUIMOS SIENDO UN CLUB DE FÚTBOL, O DEJAMOS QUE LO USEN PARA HACER POLÍTICA?"



La definición de Juan Román Riquelme en un imperdible mano a mano con @rialjorge. Además, agregó: "La elección para los hinchas es sencilla".#Argenzuela pic.twitter.com/zuq4frVbqe — Radio 10 - AM 710 (@Radio10) November 10, 2023

También eludió referencias personales sobre sus eventuales adversarios en las urnas e invitó a presentarse a todos los que tengan el tiempo necesario como socio, despreocupados por el poder y la influencia política de cada uno. "Todos somos personas con dos brazos, dos piernas, no creo que nadie tenga más poder que nadie", confió al ser consultado por el regreso de Macri a la vida institucional de Boca.

"Yo volví porque los hinchas me lo pidieron. Todas estas cosas te las ocultan porque son perfeccionistas en ocultar. Cuando dije 'es hora de volver' es porque River vivió los mejores 5 años de su vida. Y encima, nos entregaron el club con deudas. Es lo más maravilloso, no ser empleado de nadie, es lo más grande que te puede pasar en la vida, no deberle nada a nadie ni ser empleado de nadie. Vivir así es maravilloso y soy afortunado", detalló el '10'.

Por último agregó: "Tengo que hacer lo que corresponde para mi club. Estas elecciones serán muy simples para el hincha, nunca la tendrán tan clara. Si vos me das un club con deuda y a los 4 años tengo 28 millones a favor, llegando a la final de la Libertadores y con el debut de 34 chicos, todo es una maravilla", expresó el ídolo.