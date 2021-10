Riquelme se emocionó en medio de un gesto con un hincha

Cuando Román se enteró de su visita, recibió al fanático y vivió unos minutos de pura emoción. Riquelme saludó a quienes acompañaban al chico en su silla motorizada e instantáneamente lo sorprendió con un regalo. “Hola amigo, ¿cómo va? ¿bien? ¿Me dejás que te regale una camiseta?” le dijo, mientras abría la bolsa con una casaca que llevaba el dorsal 10 y la leyenda 'Franco'.

Embed SIMPLEMENTE, JUAN ROMÁN RIQUELME ⚽ pic.twitter.com/0OpDwhEPj9 — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) October 9, 2021

Al apreciar la reacción del nene, Riquelme estuvo al borde de las lágrimas. "No llorés campeón, que me vas a hacer llorar", le reveló cuando era filmado por los familiares, que no podían creer la sencillez, la humildad y la actitud del ex futbolista boquense para llevar adelante un momento inolvidable.

Luego, le acarició sus mejillas, posó para las fotos y le ofreció acercarse hasta los campos de entrenamiento para "saludar a los muchachos". Entonces, Franco se terminó sacando fotos con ídolos como Hugo Ibarra, Roberto Pompei, Raúl Cascini, Mauricio Serna y Marcelo Delgado, entre otros.