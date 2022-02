River finalmente contrató a Andrés Herrera

Los directivos del club de Boedo habían extendido hace poco el contrato al futbolista de 23 años hasta diciembre de 2023 y el entrenador Pedro Troglio lo tenía considerado para el nuevo torneo de la Liga Profesional de Fútbol.

Herrera surgió de las divisiones inferiores de San Lorenzo y el ex técnico del club Claudio Biaggio lo promovió de la Reserva a la Primera División en 2018.

También integró el seccionado argentino Sub-23 en 2019 y 2020, que fue medalla dorada en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Herrera se suma a la larga lista de incorporaciones que integran Emanuel Mammana, Leandro González Pires, Tomás Pochettino, Elías Gómez, Esequiel Barco y Juan Fernando Quintero.

Por otra parte, Federico Girotti se despidió del Millonario. El delantero seguirá su carrera en Talleres de Córdoba, institución que compró la mitad de su pase. El conjunto de Núñez se quedará con un 45 por ciento de su fichaje, ya que el futbolista posee el 5 restante.



Girotti reveló los detalles de su última charla con el entrenador Marcelo Gallardo y contó: “En un principio me costó adaptarme a lo que se pedía. Estaba un poco falto de ritmo. Hoy le agradecí a Marcelo lo que me enseñó, porque me sirvió un montón. Me voy con unos conocimientos muy amplios de fútbol y táctica. Él me ayudó en todo sentido para estar más maduro y crecer".

“Me enseñó muchos conceptos tácticos, que en ese momento no los miraba, me centraba en mi juego. También en la actitud. Era un chico que cuando se daba algo adverso me caía, y ahora no. Tengo una mentalidad fuerte. Eso me lo generó él desde que subí al plantel profesional”, añadió el delantero de 22 años.



El futbolista disputó 49 partidos con la camiseta de River y festejó ocho goles. “Es un paso muy importante para mi. Cuesta salir de donde uno nació. Estuve desde los 10 años. Fue muy complicado despedirme hoy de mis compañeros, de la gente que estuvo siempre, que me apoyó, que me ayudó a crecer un montón. Hoy salgo mucho más maduro, más tranquilo. Palabras de agradecimiento a mis compañeros, utileros, cuerpo médico, cuerpo técnico, dirigentes. A veces hay que tomar otros caminos”, expresó.

Por otra parte, Girotti hizo referencia a su nuevo club y le dedicó varios elogios: “Tienen un gran predio, un gran estadio como el Kempes, que lo llenan en cada partido. Es un gran paso en mi carrera jugar en Talleres”.

“Espero aportarle al equipo lo que necesita. Todavía no hablé con el técnico. En donde me toque aportaré y ayudaré al club, respondiendo dentro de la cancha”, manifestó.

En otro orden de cosas, con la presencia del presidente Jorge Brito y el entrenador Marcelo Gallardo, River presentará este viernes los refuerzos de la temporada 2020 en una conferencia de prensa que se realizará al mediodía en el estadio Monumental.

Los jugadores Juan Fernando Quintero, Emanuel Mammana, Leandro González Pirez, Esequiel Barco, Elías Gómez y Tomás Pochettino, quienes llegaron en las últimas semanas, serán parte mañana a las 12.30 de la presentación habitual de cada mercado de pases.

River jugará su último amistoso el próximo sábado ante Vélez. El encuentro se llevará a cabo en el estadio Monumental a las 20.00 y contará con público local.