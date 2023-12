En primer lugar, los ídolos Enzo Pérez y Jonatan Maidana estarían transitando sus últimos días como jugadores del club. El capitán y dueño del mediocampo del Millonario está entre estirar un tiempo más su paso por el club de sus amores, jugar en el exterior o irse a terminar su carrera en Deportivo Maipú de Mendoza, el otro equipo que le tira y en el que expresó que quiere colgar los botines (todo indicaría que así será). Al ser ídolo, la decisión pasará exclusivamente por él y la comunicará a fin de año.

A los 37 años, los indicios parecen tenerlo más afuera de River que nunca. Su contrato se vence el 31 de diciembre próximo y la dirigencia le hizo un ofrecimiento en abril pero hasta ahora no lo respondió. En cuanto al zaguero, es un hecho que se marchará a fin de año. Este 2023 jugó sólo siete partidos -ninguno en el segundo semestre- y en el pasado tuvo una charla con el DT en la que le aclaró su situación. Sin embargo, pese a que no iba a jugar mucho, pidió quedarse hasta diciembre.

¿Su destino? Hay muchas chances de que continúe su carrera en Racing de Montevideo, club uruguayo con el que ya viene conversando desde hace un puñado de meses. Aunque no hay nada oficial aún, el caudillo elegiría dicho club para su futuro por proyecto de vida y futbolístico para terminar su carrera.

Luego, los defensores Andrés Herrera, Emanuel Mammana y Leandro González Pirez no seguirían porque no habría renovación de sus contratos. Herrera nunca pudo asentarse en el lateral derecho desde que llegó y es uno de los jugadores a negociar. De hecho, Demichelis optó por Santiago Simón cuando no estuvo Casco. En caso de salir, sería por una venta porque su vínculo es hasta fines de 2025.

Después, Mammana, quien comenzó teniendo bastante continuidad, perdió terreno entre las lesiones y la merma de su rendimiento. En los últimos partidos ni siquiera ocupó un lugar en el banco de suplentes y está todo dado para que no renueve su contrato, que finaliza en diciembre. Y González Pirez finalizará su préstamo a fin de año (su pase pertenece al Inter Miami) y deberá decidir si se queda en el cuadro riverplatense (que está dispuesto a pagar su cláusula) o vuelve a Estados Unidos para compartir equipo con ni más ni menos que Lionel Messi y otros argentinos como Tomás Avilés y Facundo Farías.

Por último, aparecen Agustín Palavecino y referentes del plantel como Nicolás De La Cruz y Matías Suárez. Con contrato hasta diciembre de 2025, Palavecino es uno de los que podría emigrar en caso de que llegue una oferta del exterior que convenza a ambos partes. Si bien está en la consideración del DT (en general ingresando desde el banco), el hecho de que no es una prioridad para la próxima temporada y la superpoblación de mediocampistas ofensivos lo pone en cartelera.

Por su parte, Suárez, al que aún le quedan un par de años de carrera, el último tiempo le ha costado tener continuidad por una sinovitis en su rodilla derecha que en la pretemporada lo hizo evaluar seriamente su futuro. Este año lleva jugados solo 12 partidos y nunca pudo obtener continuidad. Además, en el último mercado llegó Facundo Colidio, de características similares y con mucha proyección y todo hace pensar que vino para ocupar su lugar.

Por último, Flamengo estaría dispuesto a desembolsar una suma cercana a los 16 millones de dólares por el total de la ficha del volante de 26 años, de la cual al Millonario le corresponde el 50% (aunque tiene derecho a quedarse con un monto mayor de acuerdo a lo pactado), ya que la otra mitad está en poder del Liverpool de Uruguay. En esta oportunidad, la opción de una salida de De la Cruz después de más de seis años en River toma otro color, otra seriedad; en definitiva, si el Fla efectivamente se presenta en la oficinas del Monumental con esa ostentosa cifra sobre la mesa desde el club estarían dispuestos a negociar su partida.