Demichelis fue despedido de Monterrey y no enfrentará a River en el Mundial de Clubes

Demichelis, quien ya venía cuestionado hace varias semanas por otros resultados duros, había puesto en duda su continuidad en Rayados luego de la derrota por 2-1 ante Toluca en el partido de vuelta de la serie. Fue 4 a 4 la global pero pasó Toluca por haber hecho más goles de visitante: perdió 3 a 2 en esa condición en la ida.

"Esto es muy doloroso para los hinchas y para la institución. Repito que aspirábamos a mucho más y la institución está para mucho más, el plantel también, pero yo voy a seguir con la fortaleza, la entereza que normalmente me caracteriza, pero hay cosas que no dependen de mí", explicó el técnico de 44 años luego de quedar out del Torneo Clausura de México.

Más allá del golpe de la eliminación en sí, a los objetivos del club, lo más graves es cómo se dio: Toluca jugó casi una hora con nueve jugadores por las expulsiones de Heliño y Antonio Briseño en el primer tiempo.

"Es difícil explicar lo que nos sucedió. Nos faltó más control de partido y una jugada a balón parado nos quita la clasificación. Lo jugamos muy bien estando 11 contra 11. Después faltó lo emocional en gran parte del juego. Cuando hicimos el 1-1 no volvimos a saber jugarlo con la facilidad o tranquilidad. Lo difícil del futbol es jugar fácil", expresó Demichelis, en sus últimas declaraciones como técnico de Rayados.

Demichelis dirigió un total de 43 partidos desde su llegada para reemplazar a otro argentino como Fernando Ortiz y el balance con el que se va es de 20 victorias, 11 empates y 12 derrotas.

A su vez, el argentino fue subcampeón en su primer torneo y en el segundo, además de la eliminación, estuvo marcado por un conflicto con el capitán del equipo Sergio Canales. Además, quedó afuera en los octavos de final de la Concachampions con Vancouver Whitecaps, quien llegó a la final tras eliminar también a Inter Miami de Lionel Messi en semifinales.