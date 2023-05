River Plate: Martín Demichelis haría dos cambios ante Vélez

La derrota de San Lorenzo contra Barracas Central dejó al Millonario con la posibilidad de aumentar a ocho puntos la diferencia con sus perseguidores. Por eso, para los de Núñez será fundamental ganarle al Fortín y luego sí enfocarse de lleno en la recta final de la fase de grupos de la Copa Libertadores. En ese sentido, Martín Demichelis haría dos o tres cambios.

Las dos modificaciones cantadas están en defensa: Enzo Díaz sufrió un esguince de rodilla en el partido con Sporting Cristal, y tendrá para tres semanas de recuperación; en su lugar ingresaría Andrés Herrera, y Milton Casco pasaría al lateral izquierdo. Mientras que Leandro González Pírez retornaría por Robert Rojas.

Este domingo, el plantel de River entrenó en el predio que posee en Ezeiza bajo las órdenes del cuerpo técnico, pero Demichelis no dispuso de una práctica de fútbol con trabajos tácticos que permitan vislumbrar un posible equipo. Sin embargo, cuando el Millonario juega con los habituales titulares, el 11 sale casi de memoria, y este sería el caso.

Por eso, la única incógnita que mantendría el DT es la usual y la que suele definirse dependiendo del rival: cinco volantes o dos delanteros. En el caso de que Micho apueste por sumarle un acompañante en ataque a Lucas Beltrán, los candidatos a entrar son Miguel Borja y Pablo Solari, mientras que hay dos nombres que podrían salir: Ignacio Fernández o Nicolás De la Cruz.

A priori no habría más modificaciones, ya que en River entienden que el momento de rotar será el próximo fin de semana, cuando reciba a Defensa y Justicia en la antesala del partido más importante que tendrá el Millonario: ante Fluminense, el miércoles 7 de junio en el estadio Más Monumental, donde necesitará ganar para llegar a la última fecha con chances de clasificar a los octavos de la Copa Libertadores.

En ese duelo, Demichelis no podrá contar con el capitán Enzo Pérez en el mediocampo, ya que por acumulación de amarillas está suspendido. Por eso, la idea del cuerpo técnico es que Matías Kranevitter, quien ante Platense el pasado fin de semana volvió a jugar luego de cinco meses, sume rodaje ante Vélez y Defensa para poder ser una alternativa para ir de arranque contra el Flu.

Sebastián Boselli, ¿Cerca de River?

"Me llamó Enzo. Me dijo que había interés, que es un nombre que ellos están mirando. Nada concreto, esa es la realidad. Quedamos en hablar después del Mundial sub 20. Veremos si puede prosperar o no. Pero no hay nada concreto, fue símplemente una llamada de interés", dijo Pablo Boselli, padre del defensor uruguayo de 19 años que es pretendido por el Millonario.