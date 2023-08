River presentó su nueva camiseta: "La Banda Monumental"

Bajo el lema "La Banda Monumental", con la escenografía del remodelado estadio de fondo y un telón haciendo hincapié en la melodía que toca el equipo, la camiseta es blanca con la tradicional franja diagional que cruza el pecho en color rojo.

En esta oportunidad, la empresa Adidas confeccionó la prenda sin arriesgar con el diseño y apelando al buen gusto. La banda roja se ensancha desde abajo, inspirada en la cinta roja que los primeros jugadores de River sujetaron sobre sus camisetas blancas.

Además, vivos en rojo acompañan en el cuello en V y en las mangas, además de posarse la palabra "Grandeza" en la nuca.

Además de figuras del plantel profesional masculino y femenino, también participaron jugadores de otras disciplinas como fútbol para ciegos y en silla de ruedas.

La nueva equipación se completa con pantaloncitos negros, con vivos rojos y medias blancas.

Su presentación se dará el domingo en el partido ante Barracas Central, en el estadio Monumental, por la segunda fecha de la Zona A de la Copa de la Liga.

Nueva camiseta.jpg De estreno. River presentó su nueva camiseta.

La presentación de la camiseta titular también tuvo la llegada de la nueva remera Prematch, la cual es negra con un gráficos de nubes en rojo. En esta prenda, el escudo vuelve a insertarse con sus históricas siglas CARP.

Precios

Para la camiseta titular, el precio se fijó en 35 mil pesos.

La versión para mujer cuesta 32 mil pesos y la de niños unos 30 mil pesos.

La remera de calentamiento previo a los partidos sale 30 mil pesos.

Boselli y Pity Martínez, en la revisión médica

El defensor uruguayo Sebastián Boselli y el mediocampista Gonzalo Martínez se realizaron este viernes la revisión para sumarse desde este fin de semana al plantel que conduce Martín Demichelis.

El zaguero de 19 años, campeón del Mundial Sub 20 en Argentina este año, va a firmar contrato hasta diciembre del 2026. "Es una alegría tremenda ir a jugar en un equipo tan grande como lo es River", aseguró.

Y agregó: "Tengo muchas ganas de afrontar este desafío; todavía no lo procesé; estoy en esa etapa de creérmelo porque, como dije siempre, no estaba al tanto de todo y recién lo estoy disfrutando. Conozco mucho lo que fue (Enzo) Francescoli como jugador y me mueve mucho que me haya llamado él; para mí es un orgullo".

Embed Del Pity para todos los hinchas de River pic.twitter.com/hqnnyDyCWr — River Plate (@RiverPlate) August 25, 2023

En cuanto a Pity Martínez, acordó su vínculo por una temporada con opción a otra más luego de conseguir la finalización de su contrato con el club árabe Al Nassr, que vencía a fin de año.

El autor del histórico tercer gol a Boca en la final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid está en la etapa final de su recuperación por la rotura de ligamentos cruzado anterior de la rodilla izquierda, que sufrió el pasado 21 de febrero. Su vuelta está prevista para octubre.

De este modo, River, se retira del mercado de pases tras la contratación de los agentes libres Ramiro Funes Mori, Manuel Lanzini y Pity Martínez y la inversión de unos 11 millones de dólares en Facundo Colidio, Boselli y el también uruguayo Nicolás Fonseca, quien se sumará en 2024.