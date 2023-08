Messi y Djokovic: cumbre de estrellas en Nueva York

Los dos son protagonistas del deporte mundial actual y dejarán una imborrable huella en el libro de las grandes figuras de la historia: Messi, siete veces ganador del Balón de Oro a mejor jugador del Mundo, y Djokovic, máximo ganador de torneos de Grand Slam con 23 conquistas.

Ambos estelares deportistas se juntaron en la "Gran Manzana" junto a Jorge Mas, el empresario cubano propietario del Inter Miami, el equipo que contrató a Messi.

Embed What a night …. pic.twitter.com/HnGsIm0HAR — Jorge Mas (@Jorge__Mas) August 25, 2023

El cubano no ocultó su felicidad por este encuentro y lo retrató en sus redes sociales.

"¡Qué noche!", escribió el empresario junto a las dos grandes figuras del deporte.

En cuanto a la actualidad de los dos deportistas, Messi viajó a Nueva York porque mañana jugará en esa ciudad con el Inter Miami ante Red Bull, en la reanudación en la Major League Soccer (MLS); mientras que Djokovic viene de coronarse en el Masters 1000 de Cincinnati y se prepara para participar del US Open, certamen que lo ganó en tres oportunidades (2011, 2015 y 2018).

El serbio iniciará su camino ante el francés Alexandre Muller.

Por su parte, Messi enfrentará mañana con Inter Miami a New York Red Bull, desde las 20.30, hora de Argentina, en el marco de la vigesimoctava fecha de la MLS.

Martino admitió su preocupación por el desgaste físico de Messi

El entrenador argentino del Inter Miami, Gerardo Martino, se mostró preocupado por el desgaste físico de sus jugadores, incluido el campeón mundial Lionel Messi.

"Tanto Leo como otros jugadores están llegando a un exceso físico importante", afirmó el Tata tras el triunfo ante Cincinnati por 5-4 en la definición por penales luego de igualar 3-3 al término de los 90 minutos y los 30 suplementarios.

Y agregó: "Si hay una palabra que define estas últimas semanas es intensidad. Genera ilusión, en muchos partidos nos hemos puesto delante más por carácter que por juego y por tener al mejor del mundo con nosotros".

Pese al cansancio tras ganar la League Cup y llegar a la definición de la US Open Cup, Martino señaló: "Sigo manteniendo las expectativas que teníamos en cada uno de los desafíos. Quiero seguir pasando fases de la manera que podamos. Me gustaría que en el futuro el equipo pueda jugar mejor pero es difícil cuando no se puede entrenar, sino que hay que descansar".

Martino destacó, una vez más, la influencia que Messi tiene sobre el grupo.

"Detrás de lo que él nos da como líder futbolístico y espiritual, los jugadores, el cuerpo técnico y el club nos ponemos tras su entusiasmo y liderazgo. Él siempre tiene una respuesta para cada momento del partido, independientemente de cómo se encuentre", afirmó.