River: se desgarró Miguel Borja y se pierde los cuartos

El delantero colombiano, que ingresó en lugar de Salomón Rondón a los 17 minutos del segundo tiempo, intentó puntear una pelota sobre el final del partido pero chocó con el arquero Manuel Roffo y quedó sentido, pero debió terminar en cancha ya que Martín Demichelis ya no tenía más cambios.

El lunes Borja se hizo los estudios médicos, y este martes los resultados arrojaron que tiene un desgarro en el aductor de su pierna derecha, lo que le demandará cerca de tres semanas de recuperación.

miguel-borja_416x234.webp Miguel Borja está desgarrado y será baja ante Belgrano.

De este modo, el atacante cafetero de años se perderá el partido de cuartos de final ante Belgrano de Córdoba, que se jugará este fin de semana en estadio a confirmar, y también se ausentaría en unas hipotéticas semifinales, si el Millonario avanza. En el mejor de los casos, Borja llegaría recién para la final.

En caso de que no vuelva a jugar en la Copa de la Liga Profesional, ya sea porque River no pasa de ronda o porque el futbolista no se repone de su lesión muscular, Borja regresará -de no mediar imprevistos- para el Trofeo de Campeones, pautado para el viernes 22 de diciembre.

El club de Núñez enfrentará en esa final al campeón de la Copa de la Liga Profesional. En caso de ser el Millonario, su rival saldría de un desempate entre el subcampeón de este certamen y el segundo de la Liga Profesional (Talleres de Córdoba), que se jugaría unos días antes.

River modificará su Estatuto: prohibirá la reelección y otros cambios importantes

El presidente solo podrá ejercer la presidencia durante 4 años, sin posibilidad de reelección sucesiva.

Límite de 2 mandatos consecutivos para cargos clave como Secretario General, Prosecretario, Tesorero y Protesorero.

Introducción de la figura de Vicepresidente tercero.

Eliminación del rol de Secretario de Actas.

Control del presupuesto del fútbol profesional para prevenir endeudamientos.

Límites en el presupuesto para evitar problemas financieros y sanciones por parte de FIFA.

Incorporación del cupo femenino para una participación equitativa en listas.

Reducción de la edad para votar a 16 años.

Ampliación de participación en cargos políticos desde una edad más temprana.

Ocupación de cargos de Representante de Socios durante 4 períodos electivos sucesivos.

Miembros de Comisión Directiva y Representantes de Socios limitados a cuatro períodos sucesivos.

Reducción a dos períodos consecutivos para Miembros de la Comisión Fiscalizadora.

Se requieren tres firmas (Presidente, Secretario General y Vicepresidente) para aprobar pagos y contratos.

Garantía de representación de la oposición en Comisión Directiva, independientemente de la diferencia electoral.

Institucionalización de River ID y reglas para el acceso a los partidos.

Categorización de Socios Activos y Socios Comunitarios.

Ningún contrato de sponsoreo podrá exceder el mandato del Presidente.

Contratos de sponsoreo mayores a 4 años deben ser aprobados por la Asamblea de Representantes de Socios.

Las reuniones de Comisión directiva se mantienen de forma presencial.

Los Socios podrán seguir asistiendo a las reuniones de Comisión directiva

