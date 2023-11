Macri dio su versión sobre por qué Boca se quedó sin sponsor en la camiseta

En un pasaje de la entrevista, el candidato a vice de la oposición reveló la otra parte de la historia que días atrás había denunciado el candidato a vice del oficialismo, Juan Román Riquelme, sobre el ofrecimiento del "9 de Qatar" a Boca vinculadas al sponsoreo en la camiseta.

"Román, -arrancó Macri, mirando a cámara- yo te mandé por WhatsApp los videos que me mandó Tamim... bin Al Thani, el líder de Qatar. Un amigo personal, fanático de Boca, fanático de Argentina. Festejó el campeonato argentino en Mundial más o igual que cualquier argentino. Y gracias a esta amistad, en mi presidencia de la Nación, lo llamé a él diciéndole que Boca se quedo sin sponsor. 'Vos que sos fanático de Boca, por qué no le das una mano a Boca'. Y aceptó auspiciar con Qatar Airways pagando el doble de lo que Boca cobraba".

Boca-Qatar.jpg La camiseta de Boca Juniors perdió el sponsoreo de Qatar Airways y estuvo un año y medio sin tener publicidad en el pecho. Archivo.

"Un año y medio después me llama y me dice 'tengo este jugador, este delantero'. Yo solamente vi el video y casi lloro, por supuesto un video editado. Y le dije: 'Román, obviamente no tengo idea si juega bien o no pero por una cuestión de educación él pide que le den una oportunidad en Boca, él se hace cargo del salario, del pasaje, traelo a Boca al plantel, dale unos minutos en los entrenamientos, fijate si le da para jugar algún partido de Copa Argentina, con eso alcanzaría para quedar bien porque es tu sponsor y por ahí lo vas a necesitar'", sentenció el expresidente de la institución Xeneize.

"'Bueno presi, me ocupo'", contó Macri que le contestó Riquelme, y enseguida añadió: "Nunca lo llamaste. ¿Qué pasó? Terminó el contrato, no se renovó y no porque yo se lo dije. Por una cuestión que el tipo se sintió maltratado". "Esta baja le costó 10 millones de dólares al club. Es un papelón", detalló.

IAe2j4KS-BhtffGl.mp4

"No pedía que fuera de titular. Me acuerdo que cuando traje a (Naohiro) Takahara tratando de meter a Boca en Japón, le dije lo mismo a (Carlos) Bianchi y terminó jugando y casi ídolo de Boca", cerró el candidato, enfrentado con Román.

Macri, contra las irregularidades

"Riquelme, si querés una elección como decís, corregí las situaciones. Si queremos un club como era antes, ya saben. No puedo aguantar más que el club se maneje de esta manera", apuntó Macri en la misma entrevista junto a su candidato a presidente, Andrés Ibarra.

"No se bajó ningún socio activo para darle paso a los nuevos adherentes. Las altas se identifican fácil. Hay socios que pagaron años para ser activos y estos pasaron en horas a serlo. Es un papelón", insistió.

La Justicia porteña suspendió las elecciones por el pedido de Andrés Ibarra, que aseguró en la misma nota que dieron de alta a 13 mil socios adherentes.