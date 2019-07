River se toma descanso a la tarde para ver Argentina-Brasil desde Los Angeles

Cuestiones de los husos horarios hacían que las rutinas de trabajo de la tarde coincidieran con el transcurso del encuentro. Por esa razón, cuando se supo la hora y la fecha del Argentina-Brasil, Gallardo retocó los planes de trabajo y decidió que el plantel no salga del hotel. Así podrán seguir desde sus habitaciones el clásico sudamericano que se inicia a la 17:30 de Los Angeles.

De este modo, sólo hubo entrenamiento a la mañana a puertas cerradas con trabajos físicos y tácticos en el campo de deportes de la universidad. Luego del partido, algunos jugadores que hacen tareas diferenciadas realizarán gimnasio y kinesiología. Entre ellos están Pratto, Scocco y Juanfer Quintero.

ADEMÁS:

Las "ocupaciones" de Gallardo de cara a los cruces con Cruzeiro por la Libertadores

Eso sí, mañana el plantel regresa al doble turno con exigencias a puertas cerradas y se empieza a preparar el partido amistoso del sábado próximo ante América de México en Seattle, en el cierre de la pretemporada, ya que el domingo regresan a Buenos Aires.

Por otro lado, el que habló en TyC Sports del clásico sudamericano y de la Selección fue Pinola: “Brasil nos respeta como nosotros a ellos. Sabemos del carácter argentino, que en estos partidos da un plus. Va a ser duro y peleado, no sé si va a haber tan buen juego como todos esperan por lo que se juega, por el marco. Ojalá que podamos pasar a la final”.

En referencia a que deben sentir los jugadores en estos momentos previos, Pinola, destacó: “Uno siente ese cosquilleo diferente a otros partidos, no por desmerecer a los demás, sino porque estos requieren mayor atención y concentración, entonces entras diferente a la cancha".

Finalmente, pidió apoyar a la Selección y no criticar con mala leche: “Que cada uno tenga sus gustos futbolísticos no está mal, pero tenemos que ser más buenos, no podemos destruir siempre con mala intención. Ahora hay que apoyar a Scaloni y después hacer un balance”.