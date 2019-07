El objetivo principal e inicial del Muñeco para este semestre es la Copa pero hay algunas razones que "ocupan" al DT desde el inicio de la pretemporada y a las que se sumó el cuidado para Enzo Pérez

No hace mucho tiempo, un integrante del cuerpo técnico le dijo en off a este medio que el equipo se había acostumbrado a convivir con obstáculos y que eso alimentaba las ganas de ir por más. Esta pretemporada y este nuevo desafío de la Copa no son la excepción. No puede usar a dos jugadores que están suspendidos, hay otros tres que llegarán por el tema de lesiones con menos horas de trabajo y hay tres más que no regresan hasta mediados de julio por estar con la selección.