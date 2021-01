Rodolfo D'Onofrio: "Gallardo decidirá si continúa o no"

"Siempre cuando llega esta altura de la temporada, Gallardo analiza si se queda o se va, y está en eso. Él va a tomar la decisión. Yo tengo ganas de que siga, siempre, incluso después de que yo termine mi mandato en diciembre de este año. Es una decisión muy personal y hace muy bien en pensarlo y evaluar todo", manifestó el presidente de la institución en ESPN.

Como cada final de temporada, el entrenador del Millonario realiza un balance y evalúa su futuro pese a que tiene contrato con el club hasta diciembre de 2021. Al respecto, D’Onofrio expresó: “Ojalá se quede por el amor que sienten los hinchas de River”.Sin embargo, admitió que “es entendible el agotamiento que puede sentir un ser humano".

Por último, el mandatario de la institución elogió al entrenador: "Gallardo es el mejor técnico de Argentina y Sudamérica, y está entre los mejores del mundo. Ojalá se quede muchísimos años en River. Estoy convencido de que River tiene un camino a recorrer en todos sus aspectos: fútbol, instituto River, los deportes, la fundación. River volvió a ser River y seguirá siendo River. La humildad y grandeza, que es tener valores, es mucho más que ganar o perder un partido”.

Embed El plantel ya se encuentra de regreso en Buenos Aires y queda licenciado hasta el miércoles 20 de enero.#JuntosSomosMásGrandes pic.twitter.com/LZP5xiHdFc — River Plate (@RiverPlate) January 13, 2021

En cuanto al partido ante el conjunto brasileño, al cual River derrotó por 2-0 pero no le alcanzó para igualar el marcador global, aseguró: "el día de ayer lo voy a poner entre los más importantes que he vivido con un equipo de River. No sólo está ganar en Madrid o en otros momentos. También está perder de esta manera: tuvo todo el partido acorralado a un equipo brasileño. Los hinchas están orgullosos de decir que son de River y por cómo los representa este equipo

El rearmado del plantel: los que se van y los que podrían irse de River.

En el club el foco también está puesto en los futbolistas cuyos contratos vencen en junio de este año y en el rearmado que el plantel deberá atravesar si se da la salida de algunos jugadores en el presente mercado de pases.

Por un lado, el lateral derecho Gonzalo Montiel es pretendido por la Roma y el Olympique de Lyon, en tanto que Enzo Pérez cuenta con ofertas del fútbol turco. Por su parte, Nacho Fernández es sondeado por el fútbol español y Jorge Carrascal, tentado por Italia y la MLS.

En tanto, hay seis futbolistas de River que tienen contrato hasta el 30 de junio de 2021. Ellos son Rafael Santos Borré, Nicolás De La Cruz, Leonardo Ponzio, Javier Pinola, Gonzalo Montiel y Jorge Moreira.

En el caso de Leonardo Ponzio, dado que el futbolista tiene 38 años y atraviesa su última etapa como profesional, se estima que ponga fin a su carrera junto con la conclusión de su contrato y se retire con la camiseta del Millonario.

Con respecto a la situación de Borré, la institución de Núñez cuenta con el 50% del pase, mientras que la otra mitad la posee el Atlético de Madrid. Si River desea contar con el máximo goleador de la era Gallardo para después de junio, deberá abonar un 25% del jugador, que equivale a 3,5 millones de euros.

Por último, el paraguayo Jorge Moreira podría emigrar con el pase a su poder si no es vendido en este mercado, ya que liberaría un cupo de extranjeros y cuenta con pocas oportunidades en el equipo de Marcelo Gallardo.

Mientras tanto, el plantel que regresó en la madrugada al país fue licenciado por vacaciones hasta el 25 de enero, día que retornarán para una pretemporada por el inicio del torneo local a mediados de febrero.