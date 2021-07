Rodolfo D'Onofrio le respondió a Román y aclaró lo de Borré

En referencia al ídolo de Boca, actual encargado del Consejo de Fútbol, que ayer manifestó que "Con siete años con el mejor entrenador de su historia, River no pudo ganar un solo campeonato local", el titular del club de Núñez le respondió: "No sé lo que dijo, que se ocupe de Boca, yo me ocupo de River. Yo en 2014 gané un campeonato con Ramón Díaz, así que me voy contento, no tengo ningún problema".

En cuanto a las ofertas que llegaron al Millonario, D'Onofrio detalló que "Solo hubo un caso, un préstamo con opción del Cremonese por Bruno Zuculini", mientras que agregó que "Por Julián Álvarez y Fabrizio Angileri no hubo absolutamente nada".

En esa misma línea, sobre la posible salida de Rafael Santos Borré al fútbol alemán, el dirigente ratificó: "No sé absolutamente nada de lo de Frankurt, en los últimos dos meses escuché que estaba en Palmeiras, Gremio y por todos lados. Su versión siempre fue que no tenía nada concreto, a nosotros nunca nos llegó nada".

Embed ¡Fixture confirmado! ✅



Asimismo, agregó que "Borré está viviendo algo que siempre quiso que es jugar en la selección colombiana. Es el momento de dejarlo tranquilo, que termine su ciclo allí. Su nuevo representante tomó contacto con la gente de River y quedamos en volver a hablar luego de la Copa América".

Por otro lado, expresó que le tiene "mucha fe a Messi" para esta Copa América y elogió a Julián Álvarez, el juvenil que fue convocado por Lionel Scaloni para la competencia en Brasil: "Su convocatoria no me llama la atención porque es un jugador de presente y con enorme futuro. Para él es un honor inmenso y siendo tan joven es algo envidiable por parte de otros. Tiene que disfrutar al máximo el estar jugando al lado de Messi, Agüero y otros tantos consagrados".

En sintonía con la selección, y vinculando a Gallardo con ella como posible entrenador en un futuro, D'Onofrio se esperanzó: "En un futuro, si hay que buscar un técnico, creo que Gallardo es uno de los candidatos para ocupar esa función. El estilo de Gallardo y de River es el del seleccionado argentino, eso de ir para adelante y presionar sin aflojar atrás. Sería lindo verlo".