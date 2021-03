Rodolfo D'Onofrio quiere que retengan a Marcelo Gallardo

"Creo y espero que siga. Yo me voy en diciembre pero quiero dejar un club organizado. Hay que tratar de que siga Gallardo. Trato por todos los medios de cuidarlo porque es importante para River y será la misión de (Jorge) Brito y (Matías) Patanian de darle señales de que va a estar la actitud para ir por todo, indicó D'Onofrio en diálogo con ESPN.

"Discutimos de vez en cuando, porque tenemos temperamento, pero muy pocas veces, indicó el titular de River.

D'Onofrio se refirió también a la situación contractual del delantero colombiano Rafael Borré, cuyo contrato finalizará en junio próximo y ya tuvo contactos con Palmeiras, de Brasil.

"No tengo la menor idea de lo que va a pasar. Él se está tomando su tiempo para pensar y creo que está muy bien. Debe buscar lo que más le convenga y si puede ser River vamos a hacer el intento. Pero no debe apurarse a decidir, señaló el máximo dirigente del club de Núñez.

También, el titular millonario expresó su satisfacción por el nuevo césped del Monumental y habló sobre la intención de agregar tribunas: Nos gustaría comenzar la obra una vez que termine la Copa América. El proyecto está terminado. Tenemos que definir la financiación y si lo hacemos en tramos o en conjunto. Me encantaría empezarlo antes de fin de año.

Por último, el presidente de River aseguró que hubo un récord de venta con los nuevos abonos para ver los partidos en el Monumental a pesar de que no se habilitó el ingreso del público a las canchas aún.

"La gente no se retrajo, pero es un año político y hay giles que repiten cosas que no son reales. Hay abonos para ir a la cancha entre 800 y 1.300 pesos por mes y el pack fútbol sale 800 pesos, apuntó D'Onofrio sobre los precios que oscilan desde los 8.500 a los 55.700 pesos.

La presidencia de AFA

Además, D'Onofrio se refirió a su deseo de ser el presidente de la AFA algún día.

"No está en ningún estatuto de la AFA, es un folclore del fútbol argentino eso de que el presidente de Boca o de River no pueden serlo de la AFA", agregó D Onofrio en declaraciones televisivas.

En ese sentido, explicó que "la AFA ha tenido presidentes hinchas de Boca", al tiempo que remarcó: "De hecho tiene un presidente hincha de Boca, y puede tener un presidente hincha de River como los tuvo también en su momento".

"Creo que hay que hacer un cambio profundo en la AFA, el día que corresponda. Yo no estoy destituyendo a nadie. Hablo del tiempo que corresponda y cuando sea. Creo que hay que hacer y si no ayudar a los que están ahora, pero tienen que dejarse ayudar. Cuando vos sos presidente de River o de cualquier institución de estas, estás al servicio de, no sos el rey de...", sentenció.