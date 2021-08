Rosario Central perdió 1-0 con Bragantino y quedó afuera

Con un gol de Artur sobre el final, los brasileños liquidaron la serie y avanzaron a la semifinal.El conjunto argentino comenzó el encuentro con la intención de atacar y recuperar rápidamente el balón para evitar que el rival ejerza presión. Mientras que Bragantino se destacó por su velocidad a la hora de avanzar por los laterales, consiguiendo inquietar al visitante.

Central mantuvo su buen juego y con la pelota en su poder aprovechó las chances para acercarse a la apertura del marcador. A los 9 minutos, Marco Ruben definió al segundo palo anotando el primer tanto pero el árbitro fue alertado por el VAR y rápidamente anuló el gol, cobrando posición adelantada.



El equipo brasileño no se quedó atrás y mediante transiciones rápidas también logró sus importantes aproximaciones. A los 18 minutos Ytalo no pudo concretar con un buen disparo y se perdió una clara oportunidad de abrir el marcador. El local atacó bien y rápido cuando encontró los espacios, haciendo que Central no pueda relajarse.

Los dirigidos por Cristian González buscaron hasta el final de la primera parte abrir el marcador y acercarse al objetivo de mantenerse dentro de la Copa. A pesar de los intentos y las llegadas, los argentinos no pudieron plasmar su buen rendimiento en el resultado parcial.

Rosario Central arrancó el complemento con la misma intensidad para imponerse sobre el rival y alcanzar el primer tanto. Bragantino, por su parte, también continuó en juego y no le dejó las cosas fáciles al visitante.

A medida que fueron pasando los minutos en el equipo argentino se reflejó el cansancio y el juego dinámico fue disminuyendo. Aún así, ambos siguieron teniendo sus aproximaciones, dejando el encuentro abierto sin definir ningún resultado final.



El conjunto rosarino se arriesgó en varias ocasiones y esto implicó que Bragantino encuentre espacios para generar peligro en sus réplicas. A pesar de dominar el juego en la mayor parte del encuentro, Central no pudo concretar ninguna de sus llegadas y el esfuerzo no alcanzó para imponerse en el marcador.

A los 93 minutos, los brasileños liquidaron la serie mediante una perfecta definición de Artur. Fue así que la vuelta de los cuartos de final concluyó 1-0 a favor del local.

Bragantino se medirá en la semifinal de la Copa Sudamericana con el vencedor del encuentro entre sus compatriotas de Santos y Libertad de Paraguay.