El nuevo video explosivo de Moretti: "A la barrabrava le pagamos 30 pasajes"

"Ahora tenemos que ir a Quito. El martes salimos. El hotel, vamos al Hilton, en un chárter privado de 150 personas y a la barrabrava les pagamos 30 pasajes por afuera. No queremos que viajen con nosotros. Entonces, todo el paquete, 220.000 dólares", expresó Moretti en el video, que fue publicado por el programa Telenueve Denuncia de Canal 9 que lleva adelante este informe.

Embed MORETTI Y SUS FAVORES A LA BARRA



Un nuevo video dejó en offside al presidente de #SanLorenzo, ya que en este Moretti admite destinar plata a los Barrabravas del club.



¿ESTAS DE ACUERDO CON QUE SE HAGA ESTO?

TE LEO! pic.twitter.com/RSvpMMhl78 — SanLorenzoRey (@SanLorenzoRey1) April 23, 2025

La declaración parece darse antes del duelo entre San Lorenzo e Independiente del Valle en Quito (0-2), el 10 de abril del año pasado, por la segunda fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores. Y la misma habría tenido lugar en una de esas reuniones que mantuvo con María José Scottini, quién es la misma que le entrega el dinero en el primer video.

Tras viralizarse el primer video, en donde recibe el dinero, Moretti dialogó con TyC Sports: "Hay gente que me quiere hacer una cama, desde el año pasado me están extorsionando, voy a hacer una autodenuncia por tráfico de influencia y administración infiel. Me voy a presentar a derecho ante un juez porque no tengo nada de vinculo ni nada que ver en este caso. La plata que se vio apenas lo recibí y se fue esta gente lo ingresé a tesorería".

"Esta persona, que es María José Scottini, dueña de medios de La Plata, me la trae para hacer un convenio digital con San Lorenzo, ahí me cuenta que el hijo está en San Lorenzo. La recibo por el tema digital, es una donación. No es una coima, porque la plata entró al club", agregó quién se tomó una licencia de su cargo de presidente de San Lorenzo.