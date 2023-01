Rubén Insúa aclaró la situación de Federico Gattoni

El director técnico azulgrana reveló que el propio futbolista le confió que "no se iba a ir en condición de jugador libre" en caso de ser vendido a Sevilla (o Mallorca). Por lo tanto, si se realiza el traspaso, primero firmará para dejarle dinero a CASLA.

"Gattoni es tenido en cuenta por nosotros y me dijo que no se iba a ir en condición de jugador libre. No esperaba otra cosa de él, es un gran profesional y una gran persona, así que estará entre los concentrados para el sábado", explicó Insúa en declaraciones a ESPN, en la previa del choque ante Arsenal.

"Si lo venden antes del martes, jugará este sábado, y si no se firmará el contrato", continuó el entrenador del club de Boedo.

Cuando terminó de aclarar lo de Gattoni, el Gallego se refirió a Carlos 'La Roca' Sánchez, flamante incorporación de San Lorenzo: "Se entrenó con normalidad y se va a concentrar para que se conozca con sus compañeros. En principio lo voy a usar de líbero", manifestó.

Por otra parte, valoró el apoyo de la gente, que se siente "identificada" con este equipo: "Los dueños del club son los socios y los hinchas, quienes por suerte desde el primer momento nos apoyaron. San Lorenzo es una asociación sin fines de lucro y ellos serán siempre los dueños. Nosotros lo mínimo que podíamos garantizar era correr a muerte desde el primer minuto hasta el último"

San Lorenzo jugará la Copa Sudamericana luego de un excelente cierre de temporada en el que remontó una amplia diferencia con sus rivales y finalizó en el undécimo puesto de la tabla general para ocupar el último cupo.

"La falta de goles en los amistosos no me preocupa, nos sirve para prepararnos y tomar ritmo. No dejamos de hacer nada de lo programado en la pretemporada, inclusive el día antes del partido entrenábamos con el mismo rigor que dos o tres días antes. Tenemos delanteros con mucho gol", analizó sobre la preparación el DT.

"Boca, River y Racing, por su capacidad de armado de plantel, tienen un pequeño favoritismo en la previa pero eso no te garantiza nada", concluyó Insúa antes del debutar el sábado como local en la Liga Profesional, desde las 17, contra Arsenal de Sarandí.