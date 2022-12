San Lorenzo: Marcelo Tinelli rompió el silencio y tiró bombas

"El fútbol es muy ingrato, yo siento que le di la vida a San Lorenzo. Cuando hay personas que se refieren a alguien como ‘vaciador’ que puso lo que yo puse en San Lorenzo, con lo que yo he hecho por el club", expresó el conductor de TV en el programa Los Ángeles de la Mañana.

Y agregó: "Y no a lo largo de estos 10 años en los que yo estuve como dirigente, vicepresidente y presidente. Yo desde el año 1995 que ayudo a San Lorenzo, ayudé para que salga campeón, hice la caminata a Luján, la publicidad que hice en mis programas de San Lorenzo prácticamente no tiene precio, los llevé al piso a los campeones del 2007, nos salvamos del descenso en 2012, campeonato 2013, Copa Libertadores 2014".

Por último, el empresario habló del dinero que puso en el club a lo largo de su vida y reconoció que perdió plata: "Yo invertí de mi bolsillo en el club, y no estoy pasando factura, pero puse muchísima plata y obviamente también perdí un montón".

"Que haya gente que no tenga memoria, porque yo no pude seguir porque no era compatible mi otro trabajo, y tuve que elegir entre una cosa y la otra", esgrimió sobre sus licencias y su posterior renuncia como presidente. Y cerró: "Yo jamás tocaría un peso del club que amo ni entré al fútbol para llevarme un peso".