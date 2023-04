San Lorenzo vuelve a las noches coperas en casa ante Fortaleza

El conjunto del Gallego Insúa se llevó un valioso 1-0 de Venezuela en su primera presentación. Por lo tanto, si vuelve a sumar de a tres, quedará como líder absoluto con puntaje ideal.

El encuentro se jugará en el Estadio Pedro Bidegain, en el barrio porteño del Bajo Flores, este jueves desde las 19, con televisación de DirecTV y Flow, con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich. El VAR estará a cargo de los uruguayos Antonio García y Alberto Feres.

Por el mismo grupo, Palestino de Chile le ganó el martes por la noche como local a los venezolanos por 1 a 0 en la segunda fecha, y las posiciones quedaron repartidas con Fortaleza primero por diferencia de gol con tres puntos, y por debajo el Ciclón y los chilenos con la misma cosecha.

Es un buen ciclo el que está atravesando San Lorenzo bajo la conducción de Rubén Darío Insua, que logró que el equipo esté segundo en la Liga Profesional de Fútbol, a seis unidades del líder River Plate.

Fortaleza, con Vojvoda como DT, igualó como local ante Internacional (1-1) en el torneo Brasileño y cuanta en su equipo con los argentinos Emanuel Brítez (ex Unión, Independiente, Rosario Central y Defensa y Justicia), Juan Martín Lucero (ex Vélez, Defensa e Independiente), Tomás Pochettino (ex Boca, Defensa y River) y Silvio Romero (ex Lanús e Independiente)

POSIBLES FORMACIONES

San Lorenzo: Augusto Batalla; Rafael Pérez, Federico Gattoni y Gastón Hernández; Agustín Giay, Carlos Sánchez, Malcom Braida y Nahuel Barrios; Iván Leguizamón, Andrés Vombergar y Adam Bareiro. DT: Rubén Insúa.

Fortaleza: Fernando Miguel; Tinga, Emanuel Brítez, Titi y Bruno Pacheco; Sasha, Calebe, Caio Alexandre y Moisés; Juan Martín Lucero y Thiago Galhardo. DT: Juan Pablo Vovoda

Arbitro: Esteban Ostojich (Uruguay).

Cancha: San Lorenzo

Hora de inicio: 19.

TV: DirecTV y Flow.