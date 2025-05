La curiosa conexión futbolística entre León XIV y Francisco

Además, el San Lorenzo de Chiclayo tiene como clásico rival al Boca Juniors de dicha ciudad, similitud que replica otra de las grandes rivalidades del fútbol argentino como son el "Ciclón" con los "Xeneizes".

El equipo chiclayano, apodado los "Santos del Cercado", participó en las divisiones inferiores del fútbol peruano, en donde alcanzó un breve período de protagonismo en la década de 1960 al disputar la Copa Perú, el segundo torneo más importante del país.

Si bien el Juan Aurich es el club más destacado de la región, el clásico local entre el San Lorenzo y el Boca Juniors de Chiclayo se disputa habitualmente en la Liga Distrital, con encuentros como local en el estadio Elías Aguirre.

Se atribuye la fundación del Club Social Deportivo San Lorenzo de Almagro peruano a un grupo de jóvenes locales que buscaban una institución deportiva, eligiendo el nombre en homenaje al club argentino fundado dos décadas antes.

En 1942, el San Lorenzo de Chiclayo se convirtió en el primer equipo de su distrito en vencer a Universitario, uno de los clubes históricos del fútbol peruano, y posteriormente logró el campeonato regional y la clasificación a la etapa final de la Copa Perú a fines de los sesenta.

El tenis, la gran pasión del papa León XIV

Prevost, que eligió el nombre de León XIV, confesó que es un gran seguidor del tenis e incluso jugó en varias ocasiones. "Me considero un tenista bastante amateur. Desde que me fui de Perú he tenido pocas ocasiones para entrenar, así que estoy deseando volver a las pistas", contó en una ocasión entre risas.

León XIV nació en Chicago, Estados Unidos, naciòn que fue uno de los grandes dominadores del tenis durante muchísimos años. A lo largo de su historia, el país norteamericano fue cuna de superestrellas como André Agassi, Pete Sampras, Jimmy Connors y John McEnroe, entre tantos otros.

Sin embargo, León XIV vivió muchos años en Perú. Incluso habló en español durante su primer discurso como Papa y le mandó un saludo a la gente de aquel país.

Pese a no tener el dominio de Estados Unidos, Perú tuvo a varios tenistas de gran nivel, como Jaime Yzaga, Pablo Arraya y Luis Horna. .