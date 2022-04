San Martín (T) quiere afianzarse como escolta ante Mitre

El encuentro será transmitido través de la señal de TyC Sports y mediante la plataforma de streaming, TyC Sports Play, en tanto que contará con el arbitraje de Carlos Córdoba.

El Ciruja llega de derrotar por 4-1 a a Ferro en su encuentro anterior y en los últimos cuatro partidos disputados se quedó con la victoria en dos de ellos e igualó los dos restantes. Con un buen presente, es escolta del líder Belgrano (28) con 24 puntos.

Por su parte, el elenco santiagueño viene de un triunfo 2-1 frente a Tristán Suárez luego de no conocer la victoria en cuatro partidos (1 derrota y 3 empates) y solo acumula 7 unidades, posicionándose en trigésimo cuarto lugar del campeonato.

CRONOGRAMA DE LA FECHA 12 DE LA PRIMERA NACIONAL

Sábado 23 de abril

15:00 Brown (A) vs Independiente Rivadavia

15:30 San Telmo vs Temperley

15:30 Atlanta vs Estudiantes (RC)

16:10 Chacarita vs Quilmes

16:30 San Martín (SJ) vs Deportivo Madryn

19:00 Tristán Suárez vs Sacachispas

19:45 Santamarina vs Almagro

20:10 All Boys vs Gimnasia (J)

21:00 Chaco For Ever vs Deportivo Morón

Domingo 24 de abril

14:10 Atlético Rafaela vs Nueva Chicago

15:00 Estudiantes BA vs Alvarado

15:30 Brown (PM) vs Deportivo Maipú

19:00 Güemes (SdE) vs Almirante Brown

Lunes 25 de abril

15:30 Riestra vs Villa Dálmine

15:35 Agropecuario vs Instituto

19:10 Gimnasia de Mendoza vs Flandria

21:10 Defensores de Belgrano vs Ferro