Scaloni anticipó que el equipo será similar al de la final

Si bien no confirmó quiénes serán los que definitivamente salten a la cancha, reveló que será un equipo parecido al que se coronó de la Copa América en el Maracaná. En ese sentido, explicó que aún debe resolver algunos "retoques" por molestias de los futbolistas y que anunciará la formación previo al encuentro.

Embed #SelecciónMayor @lioscaloni ️: "El equipo no está confirmado pero es casi en un 99 por ciento el de la final de la copa. Quizá hagamos un pequeño retoque en base a un jugador que tenemos con una molestia". pic.twitter.com/7hYaN98CJ6 — Selección Argentina (@Argentina) October 6, 2021

"El equipo no está confirmado, pero es casi un 99 por ciento el de la final de Copa, con algún pequeño retoque que podríamos hacer en base a un jugador que tenemos con alguna molestia. En principio sería ese, pero no lo puedo confirmar hasta mañana por este tema", puntualizó Scaloni en la conferencia.

En cuanto a cómo está Lionel Messi luego de su lesión, el DT dijo que "entrenó sin problemas y está para jugar" porque "es evidente que jugó dos partidos antes de venir acá y está bien".

Aunque la referencia para jugar frente a Paraguay es el equipo que se paró en la final de la Copa, el entrenador aclaró que "El equipo del Maracaná se potenció por ganar la Copa, pero no jugaron algunos jugadores que siempre me rindieron y pueden jugar como titulares. Estamos abiertos a poder variar en base al rival y a lo que vemos en los entrenamientos. No podría decir que ese es el equipo ideal, porque no sería la realidad".

Por otro lado, habló del Superclásico y manifestó: "No pudimos disfrutar de un partido de 11 contra 11, pero aún así River fue el protagonista del partido y un justo vencedor. A los que nos gusta el fútbol, nos hubiera gustado ver el partido 11 contra 11".

Embed #SelecciónMayor @lioscaloni ️: "El hincha siempre fue incondicional. La gente va a la cancha y disfruta de ver a estos jugadores. Siempre ha sido así. Puede jugar a favor lo de la copa, pero el público siempre siguió a la Selección". — Selección Argentina (@Argentina) October 6, 2021

Por último, se refirió a los hinchas y la pasión de los argentinos por la Selección: "El hincha de la Selección siempre fue incondicional. Salvo contados momentos muy particulares, la gente va a la cancha y disfruta de ver a los jugadores. No creo que sea ahora ni se magnifique. Está muy reciente lo de la Copa y eso puede jugar a favor. Somos un país muy futbolero y a la gente les gusta a estos jugadores que nos representan en todo el mundo. Ojalá se lleven una alegría".