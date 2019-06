Scaloni bromeó sobre su futuro: "Si ganamos esta Copa América, me retiro"

“Si ganamos la Copa América, me retiro”, dijo aunque rápidamente para evitar malos entendidos aclaró que era una broma.

Hoy desde las 19 la Argentina se medirá ante Colombia por el debut en la Copa América. Pero ante una atmósfera de nerviosismos, que genera naturalmente el debut, el entrenador dibujó una sonrisa en más de uno.

“Si ganamos la Copa América, me retiro”, declaró y los periodistas presentes en su conferencia abrieron los ojos pero rápidamente el técnico se encargó de aclarar que “era una broma”. En tanto, hablando de las presiones dijo que “la Selección Argentina siempre va a tener presión, así tengas contrato por seis años o dos meses. No estoy seguro de que sólo se valore el resultado. Ahora mismo no es sólo el resultado, el cómo es importante y se valorará eso. No sólo por ganar y perder un técnico tiene que continuar. La gente lo tiene claro”.

Asimismo sobre el rival de hoy el entrenador albiceleste analizó: “En un debut de una Copa América, en esta magnitud, no hay rival fácil. Colombia tiene cosas buenas y tomaremos nuestros recaudos. Tenemos que hacer nuestro juego, pensar más en nosotros que en nuestro rival”.

Por su parte Tagliafico, uno de los abanderados en los que confía Scaloni, avisó que junto al equipo “vinimos con la misma esperanza de siempre, con el mismo deseo. Mañana tenemos un gran partido y en mi caso voy a tratar de disfrutar y de dar el máximo posible para que a la selección le vaya muy bien”.

Y concluyó sobre Messi que “tuve la suerte de compartir el plantel con él. Impresiona su deseo de seguir intentando. Siempre haciendo lo mejor por la selección, es uno más de nosotros”.

