Sebastián Battaglia: "Tenemos que mejorar y corregir cosas"

"Tenemos que mejorar, tenemos que corregir cosas. Una noche te puede tocar, nos tocó hoy. Lamentamos nuevamente sufrir un gol de la manera que sufrimos, pero hay que seguir", manifestó el director técnico.

En esa sintonía, añadió: "Lamentamos la forma en que nos hacen goles, más allá que fue un partido en el que Huracán no tuvo situaciones de gol y vino de pelota parada, habrá que cambiar cosas para que no vuelva a suceder. Hay que trabajar eso no sólo en entrenamiento, sino mentalmente".

Por otra parte, explicó la ausencia de Darío Benedetto, quien quedó afuera del banco de suplentes. "Tuvo un problema familiar, así que lamentamos lo que le pasó y lo estamos acompañando. Tenía una molestia pero veremos cómo evoluciona en la semana. Pero no era un momento anímico para poder estar", remarcó.

Por último, levantó la guardia sobre los juicios contra Boca: "Acá son todas críticas. Es así. ¿Cuándo hubo una buena? Hace 12 partidos que este equipo no perdía. Si te marcan todas las cosas malas, uno tiene que estar preparado. La semana fue movida, pero yo estoy tranquilo".