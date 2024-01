Selección Argentina: Claudio Echeverri será convocado al Preolímpico

Luego de que se conociera el parte médico de Pedro De la Vega, quien se lesionó en el amistoso disputado ante Lanús el pasado fin de semana y los estudios confirmaron que sufrió un desgarro que lo marginará durante algunas semanas de las canchas, Javier Mascherano decidió citar sorpresivamente al enganche de 18 años recién cumplidos.

Echeverri, recientemente vendido a Manchester City a cambio de una cifra que ronda los 25 millones de euros entre monto fijo y variables por objetivos, se encuentra en Estados Unidos realizando la pretemporada con el plantel de River, donde se quedará hasta fin de año y en importante consideración del entrenador Martín Demichelis.

Es por eso que la noticia de la convocatoria no cayó del todo bien en el club. Sin embargo, y si bien no es obligatorio que los clubes cedan a los futbolistas al no tratarse de un torneo FIFA, River aceptará el pedido y le permitirá al chaqueño sumarse a la Selección Argentina Sub 23.

pedro de la vega.jpg Pedro De la Vega se desgarró y quedó desafectado del Preolímpico.

El torneo Preolímpico, que le otorgará a dos selecciones el pasaje a los Juegos Olímpicos de París 2024, se disputará entre el 20 de enero y el 11 de febrero. Así, Echeverri se perderá de mínima la primera fecha de la Copa de la Liga Profesional, en la que el Millonario debutará frente a Argentinos Juniors.

La cantidad de encuentros con la Banda en los que se ausentará dependerá de cómo vaya avanzando el equipo albiceleste en el torneo. En caso de llegar a la final, el Diablito tampoco diría presente en las fechas 2, 3 y 4, ante Barracas Central, Vélez y el ascendido Deportivo Riestra, respectivamente.



Lo que negocia River con AFA es que Echeverri no se sume ahora a la Selección Argentina Sub 23 -donde también está Pablo Solari-, sino que viaje directamente a Venezuela, y que de ese modo pueda estar unos días más en la pretemporada millonario, algo que el cuerpo técnico considera que es vital para la explosión del juvenil, a quien ven dar ventaja físicamente, más allá de sus cualidades futbolísticas.

La convocatoria de la joyita de Núñez fue sorpresiva por su edad, ya que jugadores de hasta 23 años pueden participar del torneo, pero también porque nunca antes había estado bajo las órdenes de Mascherano, pese a sí entrenar en alguna ocasión con la Mayor de Lionel Scaloni.

echeverri seleccion.webp El día que Echeverri entrenó bajo las órdenes de Lionel Scaloni, con Lionel Messi y compañía.

Incluso, luego de la lesión de De la Vega se barajó la posibilidad de llamar a Facundo Farías o Ramiro Enrique, de Inter Miami y Orlando City, ambos de la MLS, respectivamente, quienes integraron la lista preliminar del 'Jefecito'. Sin embargo, Mascherano se decantó por Echeverri.

El aspecto positivo para River es que en el acuerdo con el Manchester City se incluyen sumas de 500 mil euros por cada ocho partidos en los que el futbolista de 18 años juegue al menos 45 minutos, indistintamente de qué camiseta viste. De ese modo, sus participaciones en el Preolímpico podrían contribuir a que el Millonario siga embolsando dinero por la venta del chaqueño, más allá de los cerca de 15 millones que embolsó al momento de la firma del pase.

El equipo que piensa Javier Mascherano para el Preolímpico

De acuerdo a lo parado en las prácticas y en los amistosos disputados, el 11 ideal del DT de la Selección Argentina Sub 23 estaría conformado por: Leandro Brey; Joaquín García, Marco Di Césare, Nicolás Valentini, Valentín Barco; Ezequiel Fernández, Juan Sforza, Cristian Medina; Pablo Solari, Luciano Gondou y Thiago Almada.