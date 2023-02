Sergio Romero tras atajar el penal: "Siempre es lindo ayudar"

"Siempre es lindo ayudar", expresó Romero, que después explicó la jugada: "Si la anticipaba un segundo antes la cortaba yo. Mala suerte que le cometí penal y me comí una amarilla. Pero por suerte pude colaborar".

Profundizando en su análisis de la infracción que le hizo a Castelli -el posterior ejecutante-, detalló que "ví que venía solo entonces si yo me anticipaba un segundo antes iba a llegar antes que él pero tuve que hacer penal, no me quedó otra".

"Lo habíamos mirado como pateaban con Fernando Gayoso (entrenador de arqueros), Javi García y Leandro Brey, y teníamos una idea. Por suerte pude dar una mano a mis compañeros", concluyó Romero, quien fue clave nuevamente para salvar a Boca.

EL PENAL QUE ATAJÓ CHIQUITO ROMERO: