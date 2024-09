Sergio Romero y Marcos Rojo están listos para volver frente a Racing

Tanto Romero como Rojo se habían perdido el encuentro ante Talleres de Córdoba por la Copa Argentina, en el que Boca ganó por penales y pasó a los cuartos de final, donde se medirá con Gimnasia y Esgrima La Plata.

Este miércoles Romero se entrenó de manera normal junto con el arquero Leandro Brey y no sintió molestias en el hombro derecho durante la práctica realizada en el predio de Ezeiza, donde Rojo, que arrastraba una sobrecarga en el isquiotibial derecho, estuvo con el grupo titular y sin ningún tipo de problema físico.

Por su parte, el goleador uruguayo Edinson Cavani, que se recuperó de un desgarro en el sóleo, continuó afianzando su puesta a punto y se prevé que recién podría volver el sábado 21, cuando Boca enfrente en La Bombonera a River.

El entrenador Diego Martínez espera contar este jueves con los defensores Luis Advíncula y Marcelo Saracchi, y con el delantero Miguel Merentiel, que participaron con sus respectivas selecciones (Perú y Uruguay) en la doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas. En caso de no presentar problemas físicos, Advíncula y Merentiel integrarán la alineación titular.

La probable formación de Boca para salir al campo de juego en el Estadio Presidente Perón, más conocido como el Cilindro de Avellaneda, sería: Sergio Romero; Luis Advíncula, Cristian Lema, Aaron Anselmino, Marcos Rojo, Lautaro Blanco; Cristian Medina, Guillermo Fernández, Kevin Zenón; Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel.

Un DT italiano que sueña con dirigir a Boca

El director técnico Maurizio Sarri, dueño de una gran trayectoria en la que consiguió títulos con la Juventus y el Chelsea, confesó que le gustaría dirigir a Boca: "Es mi sueño".

En diálogo con La Gazzetta, el director técnico italiano de 65 años reconoció que "ser entrenador de Boca sería un sueño para mí", aunque reconoció que es una posibilidad muy remota: "Es un sueño loco, no sé si será posible, pero me encantaría tener una oportunidad en mi carrera en Boca algún día".

Pol Fernández anució su despedida

El mediocampista Guillermo Pol Fernández anunció por medio de sus redes sociales que dejará de ser jugador de Boca a partir de enero, ya que su contrato finaliza el 31 de diciembre, mientras garantizó que seguirá ligado al club hasta la finalización del mismo.

"En virtud de varias versiones que están circulando en los medios acerca de mi futuro, y en pos de dejar en claro cualquier situación, quiero manifestar que mi compromiso con el Club Atlético Boca Juniors sigue intacto hasta el 31/12 que es cuando finaliza mi contrato", comenzó su comunicado Pol Fernández.

"En mayo le informé al Consejo que había decidido no renovar el contrato, a pesar de los ofrecimientos del club. Siempre fui transparente con las personas y el club que me depositó la confianza. Siempre me manejé de frente y sin intermediarios en mis comunicaciones, evitando generar dudas con respecto a mi renovación", agregó Pol.

"Esta decisión la volví a comunicar en agosto y también informé que mi destino sería fuera del país, puntualmente en Brasil, cuando decida donde el club será notificado", agregó.

Y aclaró: "Boca es mi casa y siempre lo será, por eso no quiere dejar lugar a malas interpretaciones, que pueden afectar la relación que tengo con todos los que conforman este prestigioso club".