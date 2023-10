Tevez: "El objetivo es terminar entre los primeros cuatro"

"El partido que hicimos fue bueno, nos faltó el gol nada más. Se mostró carácter y que lo buscamos en todo momento. Hay cosas por mejorar, pero el juego está y vamos por buen camino", expresó el entrenador en conferencia de prensa desde Avellaneda.

Y agregó: "Ahora es fácil hablar de línea de 3 o de 4, pero atacamos siempre, presionamos, mostramos juego y le llegamos a Arsenal. Vamos por buen camino".

Sobre los objetivos del equipo, Tevez remarcó que será "terminar entre los primeros cuatro".

Al ser consultado sobre el nivel de Federico Mancuello, Tevez comentó: "Le vienen costando los partidos y voy a hablarlo con él. Viene de México, con otra intensidad y creo que su tema es físico. Tenemos que hablar, poner las cartas sobre la mesa, porque es una figura clave para mí".

"No me voy a quejar, es el plantel que agarre. Es una lástima no tener a Cauteruccio para tener esa competencia interna. Tengo que estar yo encima de los jugadores y eso no me gusta, pero seguiremos trabajando para dar lo mejor", señaló.