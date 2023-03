Tevez: "Me entusiasma estar en un proyecto con la Sub-20"

"Me entusiasma estar en un proyecto con la Sub-20", remarcó el exdelantero de Boca Juniors en una entrevista que le brindó a ESPN.

Y agregó: "La Sub-20, para uno que jugó en la Selección, es un sueño. Sea la Sub-20 o por qué no la Sub-17. Si uno entra en ese proyecto, pediría que me dejen preparar algo para presentar, porque tengo una manera de enseñar, un modelo de trabajo, y después, si ambos coinciden con el que tiene la AFA, que le sirva de enseñanza para los chicos de esa edad. A mi me apasiona enseñarle al jugador, como no me va a seducir estar ahí".

El cargo de entrenador de la Sub-20 está vacante luego de la renuncia de Javier Mascherano tras no lograr la clasificación al próximo Campeonato Mundial.

Tevez comentó que está "terminando de armar el cuerpo técnico" y que su nuevo ayudante de campo es alguien que actualmente está trabajando.

Sobre su destacada carrera como futbolista, y haciendo un repaso sobre su paso por Boca, el Apache cuestionó a Guillermo Barros Schelotto por no haberlo puesto en la final de la Copa Libertadores de América 2018 ante River Plate, en Madrid.

"Tengo un prontuario con River que me respetaban. Yo creí que iba a jugar. Si yo tengo a Carlos Tevez en el banco en una final contra River, lo pongo. Hagámoslo al revés: si yo tengo a Guillermo y a un nueve que me está metiendo goles, lo pongo a él. No entiendo por qué no jugué esa final", señaló.

Además, sobre la consagración de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022, dijo: "Me emocioné, temblaba. Hasta hoy lo veo y tiemblo. Lo que lograron estos pibes es increíble, la personalidad, esa presencia que tienen. Ni ellos son conscientes de lo que jugaron".