No son buenos tiempos en Independiente. Durante este parate futbolístico, el fuego cruzado entre jugadores y dirigentes no cesó. Sin embargo, las cosas parecen estar un poco más tranquilas después que se cancelara parte de la deuda que el club tenía con el plantel. ¿Pero cómo seguir tras un enfrentamiento repleto de frases incendiarias que se replicaron a los medios? Silvio Romero, capitán y figura, admitió que no lo tiene claro.