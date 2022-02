Troglio sufre dos nuevas bajas y van...

Gonzalo Luján, quien se fracturó la clavícula ante Defensa y Justicia, y Nicolás Fernández Mercau, con un esguince de tobillo, no estarán ante Argentinos.

San Lorenzo no vive horas de tranquilidad y el nerviosismo va in crescendo en el cuerpo técnico a medida que pasan los partidos. Para colmo, Pedro Troglio no contará con el lateral Gonzalo Luján ni con el volante Nicolás Fernández Mercau, ambos lesionados, para el compromiso que el Ciclón sostendrá con Argentinos Juniors, este domingo, por la cuarta fecha de la Copa de la Liga Profesional.