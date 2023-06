"Para mí es un poco chocante venir acá por última vez como jugador de Racing. La carga emocional es muy grande, pero es un momento que uno tiene que sobrellevar", manifestó el paraguayo, al que se lo notó muy conmovido.

Antes de despedirse del plantel, Matías Rojas dialogó con TyC Sports y contó sus sensaciones sobre su paso por Racing.

"Siempre quise jugar hasta el último día, era lo mínimo que podía hacer. Después hay cosas que uno tiene que acatar. Pasé momentos importantes en la institución. Lo difícil me hizo una mejor persona. Me voy muy feliz", añadió Rojas en declaraciones con TyC Sports.

Por otra parte, el volante zurdo lamentó haberse ido en condición de libre y reveló que buscó salir antes para dejarle dinero al club." En diciembre solo pedí para irme (a Al-Rayyan de Qatar), pero no por querer salir del club, sino que veía venir los últimos seis meses y quería dejarle algo a la institución".

En cuanto a su pase a Brasil, contó que tomó la decisión hace un mes. "Ahora no iba a irme a otro club del fútbol argentino, aunque no quiero decir que más adelante no lo haré. Pedimos respeto para la institución, porque me debo acá", explicó.

Además, reconoció que, tras su enfrentamiento público con Víctor Blanco, presidente del club, volvieron a hablar y destacó la situación de Racing: "Hablé otra vez con el presidente, que vela por sus intereses y hay que valorarlo por cómo está el club, que es gracias a él".

En tanto, le agradeció a los hinchas su apoyo: "Me voy siendo el jugador que soy gracias a quienes me apoyaron desde que llegué y los que me criticaron también son parte de esto. Todos los días me levantaba queriendo ser un mejor jugador. Me debo al hincha de Racing que, como había dicho el presidente en su momento, está por encima de todo".

Por último, el paraguayo, quien mostró su mejor versión con el entrenador Fernando Gago, lo elogió: "Es un distinto y tengo una relación especial con él. Con el resto del cuerpo técnico nos dan herramientas durante la semana que nos sirven mucho. Soy lo que soy gracias a ellos".