Guerra entre Merolla y David Garzón: del "maltrato" al "nunca quiso seguir"

Las declaraciones del defensor, quien desde principio de año entrena apartado por no renovar su contrato, rápidamente fueron respondidas por el presidente y se armó la guerra de acusaciones. Por un lado, Merolla dice que la directiva no le cumplió y él quería irse con una venta. Por otro, Garzón asegura que el zaguero "nunca quiso seguir".

"Merolla nunca quiso seguir. Le ofrecíamos 10 millones de pesos por mes en el salario, 700 mil dólares por la firma y un 25 por ciento de una futura venta. Lo esperamos en la sede para firmar, no vino y al otro día nos pidió más", dijo por su parte el directivo en una nota con ESPN.

A lo que el jugador respondió, en otra entrevista del mismo canal: "Nunca quise quedarme libre. Hace dos años que le venía pidiendo para renovar y ellos esperaron a seis meses. Les pedía el aumento para mantener a mi familia, queríamos comprar una casa. No fue mi culpa llegar a esta instancia, pensé que los dirigentes de Huracán se iban a hacer cargo del error y nunca pasó".

El mandamás del Globo continuó: "Le hicimos una oferta que era una locura. Era 10 veces por encima del sueldo de él. Aparecieron los representantes que no son gente de fútbol y no entendieron nunca nada".

"Son situaciones en las que uno no pudo llegar a un acuerdo. No le guardo ningún rencor a Lucas. Pero hay cosas que escuché que no son reales", sentenció el directivo.

EL DESCARGO DE LUCAS MEROLLA

El central explicó cómo vivió la situación: "Yo trabajé mucho para llegar a esta instancia y del otro lado nunca me quisieron ver bien. Tuve que escuchar a mi cabeza porque con el corazón firmaba ahora. Huracán es y será mi casa. Tengo una gran relación con el hincha aunque algunos me putearon y los entiendo porque se dijeron muchas cosas. Quiero volver alguna vez al club, es triste cerrar así mi ciclo".

"Mi idea era irme con una venta. Los dirigentes me prometieron que me vendían en diciembre del año pasado aunque no sea del agrado de ellos. Lamentablemente me fracturé la tibia en el medio y ahí fue cuando me di cuenta de quiénes estaban conmigo, la verdad que del otro lado eran pocos: mi familia, mis amigos, mi representante y me hizo un clic la cabeza", recordó.

"Yo quise irme a Boca con una venta pero no se pusieron de acuerdo en los números. Yo quería dejarle plata a Huracán, era mi único deseo. Ellos dijeron que les ofrecieron poco. Mi contrato estaba arreglado", relató.

Según confió en la misma entrevista, el defensor seguirá su carrera en Mazlatán de la Liga de México, por lo que viajará en estos días.