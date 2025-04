Un ex juvenil de Boca acusó a Riquelme: "Dije que no y se me vino todo abajo"

El mediocampista de 21 años tuvo algunos entrenamientos con el plantel profesional con Miguel Ángel Russo y luego con Jorge Almirón pero nunca pudo cumplir su sueño de debutar en la Primera de Boca. Su salida como libre a Godoy Cruz se dio en silencio y en su breve paso por el Tomba tampoco contó con minutos en la Liga Profesional. Actualmente en el Metropolitan, de Puerto Rico, acusó a la actual dirigencia.

"Yo subí a Primera a los 17 años con Russo, ahí estuve con Tévez, Villa, Zambrano. A mí Russo me empezó a subir cuando estaba en Sexta y anduve muy bien. Después en Quinta (División), el hermano de Riquelme me ofreció un representante. Yo le dije que no, y cuando le dije que no, se me vino abajo todo”, empezó relatando Coira con Bolavip.

Y, siguiendo la cronología de los hechos, continuó: “Se me acercó el Chelo Delgado y me dijo que me querían firmar, que no iban a aparentar que eran mis representantes y que me iban a poner otro representante. Yo decía que si le firmaba a ellos y se iban, no iba a tener con quien quedarme, por eso les dije que no. Ganaron las elecciones y se quedaron cuatro años más”.

Según su relato, a partir de aquella negativa a aceptar un representante (no dijo el nombre), lo empezaron a relegar injustificadamente. "Les dije que no y ya me empezaron a mandar al banco, no me citaban aunque hacía las cosas bien en Quinta. Arranqué en Cuarta y también me tiraban abajo”, prosiguió. Lo cierto es que ya había llegado a la Cuarta División sin deslumbrar ni ser figura en sus equipos, ni mucho menos de ser convocado a las selecciones juveniles.

De todos modos, Coira sigue dolido con el trato que recibió y con la manera en la que lo dejaron ir. “Yo amo a Boca, con otra dirigencia vuelvo a Boca y estoy seguro de que voy a volver. Lo que me hizo Riquelme fue feo“, remarcó. Y recordó la última vez que tuvo chances de subir a Primera.

"Cuando Almirón vino, que no era de la mano de ellos como Herrón, Ibarra, Battaglia, que tenían la orden de que yo no podía subir, me vio en un partido en Cuarta y me subió. Le habrá dicho que no me podía poner, y listo, me limpiaron”, sentenció.

“En Boca tenía un semi contrato hasta los 18, yo tenía que firmar un contrato, estaba pactado en la época de Angelici y estaba firmado. Llegó Riquelme y se hizo el pelotudo, no hicimos nada. Entonces yo me agarré de eso, ‘o vamos a juicio o me dejás libre’. Román no da la cara. Mandó gente a hablar conmigo. Como yo hay un montón de chicos a los que les pasó lo mismo. Se manejan mal”, concluyó.