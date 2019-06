Un guiño para el club de amigos: Messi le dedicó el gol a Di María

Después de convertir desde los doce pasos, el rosarino hizo el clásico festejo del Fideo: un corazón con sus manos

El VAR le dio la oportunidad y el crack no la desperdició. Lionel Messi convirtió desde los doce pasos y la Selección Argentina empezó a respirar ante Paraguay. Para celebrarlo, después de gritarlo con todo, el rosarino hizo un corazón con sus manos como una clara referencia a Ángel Di María. Evidentemente, al Fideo no le sentó bien la suplencia y su amigo no dudó en apoyarlo en este momento.