Un ídolo de Barcelona le pidió a Messi que se retire si gana el Mundial

"Messi se tiene que retirar en la alta competencia. No veo a un Messi jugando para "changuitas" por ahí. Es una cuestión muy personal, pero si Messi ganará el Mundial es para decir: 'bueno señores, hasta aquí hemos llegado, a la selección le he dado todo esto y más' y sería como un broche de oro y debería retirarse siendo campeón del mundo, porque después de eso, no puede ir más arriba. Le pediría que se retire si gana el Mundial, porque es el broche de oro", afirmó Carles Rexach.

Rexach y un joven Messi, en Barcelona.

El ex delantero jugó toda su carrera en Barcelona (1965-1981), fue ayudante de Johan Cruyff y luego DT principal, y tiene el récord de 44 años ininterrumpidos de contrato, entre Inferiores, Primera División, integrante de cuerpo técnico y entrenador.

"Particularmente me gustaría que Messi ganara un Mundial. Tuvo que pasar muchos momentos complicados y escucho a muchos simpatizantes argentinos que están con Maradona sobre Messi, pero a nivel de resultados, de títulos conseguidos y de rendimiento no se pueden comparar nunca Messi y Maradona. Messi jugó 1.000 partidos, 800 goles y no sé cuantas asistencias. Hace 20 años que están en la élite. No se le puede pedir mas", sentenció el ídolo Blaugrana.

Rexach aseguró que "si Argentina lograra quedarse con el Mundial lo festejaría de la misma manera que si lo ganara España, por Messi" y que se siente "como un argentino más". Además, destacó el rendimiento del 10: "El mérito actual de Messi en este Mundial es que sabe elegir el momento preciso, durante un partido, de cuando tiene que echarle el resto: o con un pase, o con gol y eso es cada vez más complicado en el fútbol de hoy. En este Mundial los adversarios deben estar pensando, si marcamos a Messi y no convierte un gol, ya tenemos una chance más de ganarle a Argentina".

Messi y toda la Selección Argentina se enfoca de lleno en los cuartos de final vs. Países Bajos y poder dar un pasito más en el camino al sueño de ser campeón mundial. Y vos, Leo: ¡No le hagas caso! Más allá del resultado final está claro que el deseo de todos los argentinos y futboleros es que el 10 siga tirando magia.