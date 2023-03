Un jugador de la Selección confesó que sueña con jugar en River

"Siempre soñé con jugar a la pelota, con jugar en River. No cierro las puertas nunca", reveló el marplatense en una entrevista televisiva. En ese sentido, aclaró que su prioridad por ahora es Europa pero que le "encantaría" porque "el club del que soy hincha, pero ya veremos en el futuro".

Además, contó que le gusta mirar al equipo de Martín Demichelis. "Me gusta seguirlo, intento seguir al fútbol argentino aunque me cuesta verlo por la diferencia horaria. Con Emiliano Martínez no hablamos mucho, sí de alguna cosa interesante que pueda salir en las redes. Yo sé que él es hincha de Independiente pero no mucho más", contó.

Y con respecto al Dibu, su compañero en el Aston Villa y arquero campeón del mundo, relató algunas anécdotas dentro del plantel y cómo es su relación en el Viejo Continente junto a su compatriota.

"Nos regaló un mate personalizado. Todas las mañanas cada uno viene con el suyo, con los termos. Tuvo ese detalle y cada vez somos más los que tomamos. Hasta los ingleses están empezando a tomar mate ahora", dijo entre risas.

"Los dos somos muy competitivos. El que pierde en los entrenamientos siempre termina enojado, pero de buena manera, intentando ser así de pasionales para ayudar y para el beneficio. De verdad que no nos gusta perder y nos enojamos cuando nos toca", añadió sobre el guardameta.

Aunque Buendía estuvo preseleccionado entre los futbolistas que Lionel Scaloni escogió previo al Mundial de Qatar 2022, finalmente fue cortado. Ahora, en 2023, renovó sus expectativas ya que acaba de ser citado para los amistosos ante Panamá y Curazao.

"Tengo unas ganas de estar ya mismo. Se espera lo mejor, una fiesta enorme. Se espera la mejor celebración del mundo. Se vio lo que fue cuando llegaron todos los jugadores. Yo lo viví desde acá, pero el movimiento de gente, la pasión, el disfrute de todos es algo único. Te hace sentir orgulloso ser argentino", mencionó.

"Estoy con una ilusión bárbara de estar de nuevo, es por lo que trabajo día a día, para tener esta chance de estar en la Selección. Ahora que me toca, con muchas ganas de estar ahí, disfrutar, aprender y seguir trabajando para que sigan viniendo cosas lindas también", finalizó.