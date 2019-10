El 14 de octubre de 2009, Maradona descargó toda su bronca contra los medios que lo venían castigando por el juego que tenía en aquel entonces la Selección Argentina después de lograr la clasificación al Mundial de Sudáfrica

"Tengo memoria. Al que no creía, a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen y que la siguen chupando. Yo soy blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Ustedes me trataron como me trataron. Sigan mamando". Ya se cumplieron 10 años de esta frase de Diego Maradona que quedó en la historia.