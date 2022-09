Video: un tarotista tiró las cartas y pronosticó el Superclásico

"¿Quién va a ganar? ¿Quién va a salir favorecido? Veremos que me dicen los arcanos menores", comenzó Lavalle, quien vio en el entretiempo de la final de la Copa Libertadores 2019 entre River y Flamengo que el Mengao se lo iba a dar vuelta al Millonario. Luego, mezclo sus cartas y decidió comenzar por tirar las del visitante.

Entonces, empezó a analizar las cartas que le tocaron a River. "Hay cartas positivas y cartas negativas. Positivas son el 2 de copa, que es un festejo, puede ser un gol o algo que van a festejar casi seguro. Y el siete de oro que es golpe de suerte. Pero tiene dos cartas malas, dudas, por alguna lesión puede ser. Dudas en la formación pero no en el juego. River va a ir con firmeza", expresó en el vídeo que publicó en sus redes sociales (Astrotarot Boca Jrs).

Y luego llegó el turno de Boca, club del que es hincha y también ha adelantado alguna mala noticia, como varios meses antes la salida de Miguel Ángel Russo como entrenador en 2021.

"Cartas más o menos similares a las de River, aunque las de River son peores. Creo que Boca termina festejando, termina festejando. No creo que empiece del todo bien. Me sale mucho festejo después de una discordia o algún problema que se soluciona. Va a salir favorecido. Hay un juvenil, no sé si figura, pero muy importante", comentó.

"Creo que Boca empieza mal y termina bien, es muy probable que se quede con el superclásico. Son cartas muy positivas, creo que va a ganar", concluyó el tarotista que asegura tener la marca imbatible de no haber fallado ningún pronóstico.