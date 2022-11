Vio jugar a Di Stéfano, Pelé, Cruyff, Maradona y Messi y los describe

Alfredo Di Stéfano: Brilló en la década de los 60 y fue un jugador de todos los tiempos.

Pelé: Un extraterrestre que bajó a la tierra para jugar al fútbol.

Cruyff: Inventó dos veces el fútbol moderno, primero como jugador y luego como técnico.

Maradona: Todos creíamos que se acababa el fútbol tras el retiro de Cruyff y apareció este irrepetible, ¡irrepetible! Inimaginable.

Messi: Y cuando otra vez creíamos que se había acabado el fútbol, hace 15 años, ¡15 años! que está en la élite del fútbol mundial. Casi 1000 goles. 600 pases gol. Hace un par de años, con la velocidad que tenía, llevó la PlayStation al campo de juego.

Saporiti.jpg

Entrenadores argentinos

Menotti: Cambió la historia del fútbol argentino a nivel Selección. No inventó el fútbol, pero sí la Selección Argentina al sembrar los fundamentos como el calendario internacional, nutrición.

Bilardo: Muy inteligente. Voy contra todos los que dicen que solo era tiro libres y pelotas paradas su Selección. Le dio creatividad y movilidad al equipo. Se dio cuenta que había que jugar de otra manera. Y por eso fue campeón del mundo, más allá de un gran equipo y un irrepetible Maradona. Yo dormía en su casa y él en la mía (fueron compañeros en Deportivo Español). A Gloria, su esposa, la conocimos en una noche en la que fuimos a bailar. Dormíamos juntos en las concentraciones de Deportivo Español. Me hacía dormir en el piso porque decía que la cama era dura. Decía que con el colchón en el piso descansábamos mejor, esas cosas que tenía Bilardo. Lo que me he reído con él. Estaba en cuarto año de la carrera de Medicina. Me tiraba los libros y me decía que le tome la materia. Un fenómeno. Muy inteligente y una grandísima persona. Lo quiero mucho.

Bielsa: Un grandísimo. Fíjate que lo dicen los jugadores de él, lo que ha hecho en el Leeds. Proyectó a muchos futbolistas.

Bianchi: Excelente. Está todo dicho. Tenía una gran personalidad y fue un elegido. Aparte, una gran persona.

Gallardo: Los ocho años y medio en River cómo jugó el equipo, lo reinventó varias veces, vendió jugadores al exterior. No cualquiera lo logra por tanto tiempo.