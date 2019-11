“Eran las 4 de la mañana en Lima y para mí eran las 11, acostumbrado al horario europeo. Tenía los ojos abiertos de par en par”, expresa el argentino que hace cinco años reside en Hamburgo, Alemania, y que compró pasaje y entrada sin consultar a su novia: “No quería ir a Santiago de Chile, pero cuando se dio lo de Lima no dudé en venir. Chile no era una opción porque para eso me quedaba en Alemania”.

Al hincha que acumula millas para ver al club de sus amores le encanta el juego de Ignacio Fernández y confía de cara a la final ante Flamengo: “Con fe o sin fe hubiese venido igual. Ellos (por Flamengo) ya tienen la camiseta de bicampeón, pero enfrente van a tener al campeón de América y esta bien llegar así, de punto. River tiene al mejor entrenador de América en el banco, que es un estratega. Antes sí, perdíamos siempre, cruzábamos la general Paz y perdíamos”, expresó Mario. Su alegría será completa cuando se reencuentre con su papá, de 80 años, que vive en la Argentina.

ADEMÁS:

Todo lo que debés saber para ver la final de la Copa Libertadores 2019

River-Flamengo: las glorias jugaron un amistoso