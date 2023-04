Xavi dijo que al Barcelona le cuesta jugar con sol

"Estamos acostumbrados a jugar sin sol, más de noche. Es una evidencia. Pero ahora nos viene otro a las 16.15", tiró Xavi, quien también se quejó por las condiciones del campo de juego: "El césped nos ha perjudicado bastante en cuanto a circulación de balón. No ha sido el factor más determinante. Ha sido que no hemos estado lo suficientemente bien en generar ocasiones, en efectividad... No hemos estado finos".

Si bien aseguró que no eran excusas para explicar el empate, Xavi insistió con su idea: "Con un campo seco cuesta el doble. Nos ha perjudicado, pero ya lo sabíamos. Entrenamos con el campo seco en Barcelona porque sabíamos de esta situación. Es difícil. Se me ha criticado mucho por la superficie, pero es muy difícil para los jugadores jugar en este estado. Es malo para el espectáculo y hasta para el Getafe, porque el balón se queda trabado".

"Hoy se ha notado, no es excusa. Hemos de recuperar sensaciones, sobre todo en efectividad y nos llevamos un punto que no es malo del todo. Pero tenemos que recuperar sensaciones y mejor juego. No hay nada hecho", cerró el entrenador del Barcelona.

Quique Sánchez Flores, entrenador del conjunto local, no se quedó en el molde cuando le preguntaron por las declaraciones de Xavi. Y no solo le respondió, sino que lo hizo con mucha altura: "¿Las quejas por el sol? Pues Nivea, ‘after sun’, cualquier cosa...", bromeó, invitándolos a que se pongan crema solar y despertó una ola de risas en la conferencia.

Y también habló del terreno de juego: "No voy a entrar en eso. No hemos jugado en albero ni en tierra. El césped es precioso y es igual para los dos. Allí lo dejan cortísimo y rapidísimo. Para sus condiciones técnicas. Nosotros jugados en las condiciones que son mejores para nosotros. No hemos hecho nada fuera del reglamento".

Por último, se refirió al cruce que tuvo con Xavi en la cancha: "Nos hemos dicho cosas que no se pueden decir en rueda de prensa. Me da pena, pero no se puede contar. Ha estado muy divertido y simpático".