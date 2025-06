Los jugadores de Boca hablaron del cruce con Bayern Múnich: "No le tenemos miedo"

"Estamos pensando en nosotros y en hacer un buen partido", expresó Belmonte, quien se hizo cargo de reemplazar a Ander Herrera tras su lesión en el cruce ante el conjunto portugués. "Sabemos que hicimos muy buenas cosas. Hay que mantener eso, enfrentarlo de la mejor manera y no meternos atrás. El partido con Bayern va a ser muy físico. En la cancha somos once contra, no le tenemos miedo a nadie", explicó.

"Tenemos que cuidar las líneas, ellos son muy buenos en todos lados. Pero nosotros no tenemos que fijarnos tanto en ellos, tenemos que fijarnos en cómo vamos a ser nosotros, a enfrentar el partido y salir a ganar", analizó y valoró la presencia de la gente xeneize en las tribunas: "Es una locura, estamos muy agradecidos, todavía no lo podemos creer, somos locales en todos lados".

Por su parte, Blanco, asistidor de Merentiel en el 1-0 parcial con Benfica, también habló de la primera fecha, de la bronca que generó el empate, pero ilusionado por lo que viene: "Mañana tenemos que entrar al cien como el otro día y en el caso de que el partido nos de a favor los mínimos detalles para que no se nos vuelva a escapar un resultado positivo".

"Es un rival de primer nivel del mundo, pero nosotros estamos confiados", aseguró y reafirmó la tranquilidad que hay puertas adentro: "Boca no tiene que envidiarle a ningún equipo del mundo, sí hay realidades futbolísticas, pero desde el convencimiento del grupo todo se equipara y pueden salir las cosas muy bien".

Por último, Velasco también pasó por la zona mixta y habló sobre el poco descanso entre partidos: "Pasaron poco más de 48 horas y todavía nos estamos recuperando". Sin embargo, se mostró preparado para lo que viene y analizó su rendimiento: "Me sentí bien el otro día, hice un poco de doble función, me siento cómodo y los compañeros y el técnico me dan confianza. Nosotros somos Boca y vamos a competir siempre", concluyó Velasco.