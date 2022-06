"Es día a día. Es levantarte todos los días, agradecerle a Dios y seguir creciendo", destacó el futbolista de 20 años.

En relación a la pelea por formar parte del once inicial, Zeballos expresó: "Todos nos preparamos para el momento. Es una linda competencia. Estoy contento por esta familia que se está armando".

Quien también brindó declaraciones fue Darío Benedetto, autor de otros dos de los cinco tantos de la noche.

Al ser consultado por su gran presente ubicándose en la posición número 23 de los máximos goleadores del Xeneize, el delantero resaltó: "Es algo que jamás me imaginé en la vida. Es lo que menos me importa pero siempre hace ruido que se empiecen a tachar jugadores de mucha historia en Boca y que yo aparezca ahí me llena de orgullo. No me fijo tanto en eso, sino en que el equipo siga mejorando día a día".

"Hoy fuimos muy contundentes. Hicimos un gran partido y ahora a festejar y a pensar en lo que viene", concluyó Benedetto.